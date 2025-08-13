El incremento de alquileres firmados en el área de Vigo casi triplica al de la ciudad

Tras dos años con el número de alquileres residenciales firmados a la baja, el 2025 ha arrancado en Vigo con un incremento de los arrendamientos registrados ante el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Según los datos recopilados por el Observatorio da Vivenda de Galicia, en el primer semestre de este año, se han depositado en el organismo autonómico 2.451 fianzas de la ciudad, lo que supone un 7,5% más que en el mismo período del año anterior, situándose la cifra en niveles de 2022, que marca el tope registrado en la serie histórica entre enero y junio.

Sin embargo, ese incremento del 7,5% ha sido prácticamente triplicado por el anotado en el conjunto de los concellos que conforman el área metropolitana de Vigo, que se ha acercado al millar de contratos formalizados al quedarse en 968, representando esa cifra un 19,5% más de la que se produjo en el mismo período de 2024.

Todo ello se produce en un escenario en el que los precios de los alquileres continúan al alza, tanto en la ciudad como en los municipios del entorno, tras registrarse una subida interanual que roza el 8%. Sin embargo, pese a que las rentas de los arrendamientos también están al alza en los concellos del área, el importe medio en estos es aún un 14% más reducido que el que había en Vigo en el primer semestre del ejercicio.

Así, mientras el precio medio mensual en la ciudad alcanza ya los 676 euros, en su zona de influencia se queda en 583 euros, aunque lógicamente con diferencias entre los municipios.

Las zonas más dinámicas en el mercado del arrendamiento además de Vigo son Porriño, Cangas y Redondela, los únicos tres concellos que superan el centenar de contratos formalizados en el primer semestre. En la localidad porriñesa, se depositaron ante el IGVS 176 fianzas, casi un 11% más que en el mismo período de 2024. El precio medio en la villa del Louro no ha variado, además, demasiado, en la comparativa interanual, subiendo apenas un 3% de los 539 a los 554,5 euros.

CONTRATOS VIGO 2.281 2.451 +7,5% 2024 2025 CONTRATOS ÁREA DE VIGO 810 968 +19,5% 2024 2025

Ha sido Cangas, por su parte, la que mayor incremento de firmas de alquileres registró, al pasar de 113 a 156. Las rentas, sin embargo, han subido hasta un 7%, de los 508,5 euros del primer semestre de 2024 a los 543,5 de este ejercicio. Mientras, en Redondela, los contratos firmados están estabilizados en alrededor de 110, pero el alquiler medio se ha disparado en un año casi un 18%, pasando de los 489 a los 575 euros.

El Val Miñor, por su parte, presenta unos precios mucho más elevados. En Nigrán, donde su han firmado hasta un 39% más de alquileres este año, el precio medio al mes de los mismos es ya de 804 euros, un 19% más que el de Vigo y superior, por ejemplo, al que presenta la zona centro de la ciudad olívica. Baiona, por su parte, tiene este registro ya en 681 euros mensuales, mientras que Gondomar se sitúa en casi 638 euros tras un incremento superior al 21% en apenas 12 meses, la subida más elevada de todos los concellos.

También está por encima de los 600 euros de media el municipio de Mos, tras un incremento del 16,4%. Este concello, sin embargo, es el único en el que se han reducido los alquileres formalizados, pasando de 28 a 19 en la comparativa interanual, una diferencia del 32%.