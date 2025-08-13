«Es incomprensible que aún no haya culpables del accidente del Marisquiño»

El procedimiento judicial por el accidente que al filo de la medianoche del 12 de agosto de 2018 dejó más de 400 heridos en el festival de O Marisquiño de Vigo aún no ha escrito su último capítulo. Siete años después y tras tres autos de sobreseimiento provisional, el último dictado hace solo tres semanas, un pequeño grupo de afectados sigue luchando y acaba de recurrir la decisión de la magistrada instructora de cerrar, una vez más, la causa penal. «Es incomprensible que, transcurrido ya tanto tiempo, no haya culpables de lo sucedido», resume Marcos, padre de una joven que resultó herida, quien se muestra desencantado con la investigación judicial. «¿Cómo es posible que aún no hayamos conseguido nada?», lamenta.

El siniestro cumplió ayer su séptimo aniversario. Tras una larga y compleja investigación penal en la que llegó a haber cinco investigados del Concello y del Puerto, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo archivó provisionalmente el caso por primera vez en enero de 2023, en otra ocasión en septiembre de 2024 y, de forma más reciente, en un auto con fecha de este pasado 22 de julio, emplazando a los demandantes a hacer valer sus pretensiones «frente a las aseguradoras o frente a las personas que estimen» en la jurisdicción civil o en la contencioso-administrativa.

La instructora no ve delito

La jueza insiste en que no hay delito, en que no hay responsabilidad penal, en base a que en su momento, en la época del convenio «Abrir Vigo al Mar» de 1992, no se estableció «ninguna normativa de inspección y mantenimiento» en relación con el muelle que se vino abajo. Un criterio que choca con el de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, la sala viguesa que ordenó reabrir el caso al estimar que los argumentos en los que se basa el sobreseimiento van «contra el derecho a la vida» y la «integridad física y moral» de los ciudadanos. Para estos magistrados sí hubo una «completa omisión» de las revisiones que necesitaba el paseo.

El siniestro ocurrió la medianoche del 12 de agosto de 2018. / Alba Villar

La causa volverá de nuevo a esa sala, a la Sección Quinta, ya que las acusaciones particulares que llevan al pequeño grupo de perjudicados que ha seguido litigando han recurrido en apelación el archivo judicial emitido en julio. Uno de los abogados, Francisco J. Méndez Senlle, que representa a tres de los jóvenes heridos, argumenta en su recurso que el sobreseimiento «incumple» lo que ordenó la sala que reaperturó el caso e insiste en que el convenio de 1992, como se estableció en dos sentencias emitidas por el TSXG en el ámbito contencioso-administrativo, sí impuso al Ayuntamiento «la responsabilidad de mantener en perfecto estado de conservación» las infraestructuras que se cedieron, entre ellas la plataforma que colapsó en O Marisquiño.

Obligación «incumplida»

«Esa obligación fue incumplida [...] y ese incumplimiento se considera la causa principal del accidente, al permitir concentraciones de miles de personas en una infraestructura que, según las pericias, no estaba en condiciones para soportar tales cargas dinámicas», agrega el letrado en la apelación, en la que pide a la Audiencia que, frente al sobreseimiento acordado por la instructora, dicte un auto impulsando el procedimiento de cara a juicio. Lo contrario, señala, sería «obligar» a sus clientes a «peregrinar ante la jurisdicción civil y contenciosa», con el riesgo de incurrir «en importantes gastos y costas judiciales».

Fobias a las aglomeraciones

Sin «una mínima motivación» sobre quién o quiénes son los posibles autores del delito, los perjudicados se quedan «sin respuestas» y «muy lejos de haber obtenido la Justicia que buscaban», resume el abogado en un escrito en el que también pide que los jóvenes a los que representa sean examinados de nuevo por el médico forense para que se valoren sus «lesiones psíquicas», que no fueron tenidas en cuenta en la anterior revisión. «Necesitan tratamiento», dice, concretando que muchos perjudicados desarrollaron, entre otros síntomas, fobias a los lugares cerrados o a las aglomeraciones.