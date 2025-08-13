Cuando la casa es el nuevo cole: el «homeschooling» se afianza en Vigo
Cada vez más familias optan por educar a sus hijos en el hogar, fuera del sistema escolar
A pesar de no estar regulado, no está prohibido
Ni regulado, ni tampoco expresamente prohibido. ¿Pueden entonces los padres decidir que sus hijos estudien en casa en lugar de en un colegio ordinario? El homeschooling –un método educativo en el que los progenitores se salen del sistema escolar renunciando a la presencialidad para educar a los menores desde casa– gana cada vez más adeptos; familias desencantadas con el modelo tradicional y buscan la opción más adecuada al ritmo, interés o necesidades de los pequeños sin perder de vista las competencias mínimas para su edad.
«Cada familia debería tener su forma de educar, esta es la máxima expresión de la libertad educativa pero al final tienen miedo porque entran en protocolos de absentismo, Servicios Sociales, Fiscalía... es un proceso que puede resultar duro», cuenta Amaya Cáceres, abogada experta en derecho educativo y madre de tres adolescentes a los que educó en su casa.
No hay desatención
Ella se encarga de defender a un padre y a una madre de Vigo que acaban de ser acusados por la Fiscalía de un delito de abandono de familia por decidir que su hijo reciba una educación en casa en lugar de en un centro educativo, una opción con diferente encaje legal según el país en el que se mire, y que en España se resume por su condición de «alegalidad».
«Ninguna ley dice que está prohibido pero sí hay una norma que te dice que es obligatoria la escolarización entre los 6 y los 16 años... Realmente estamos ante un limbo no regulado pero encajarlo dentro del tipo penal de «abandono de familia» es un error», explica Cáceres, quien reconoce que se trata de un modelo más «esclavo» para los progenitores que mandarlos al colegio. «Al final tienes que estar encima de ellos, dedicarles tiempo, ponerte con la programación... En ningún momento los estás desatendiendo o incumpliendo tus labores de padre o madre, sino todo lo contrario», aclara.
Legal en Portugal o Italia
Lo cierto es que en los tribunales de Vigo, esta práctica ha dejado de ser residual, tampoco para convertirse en frecuente, pero los casos en escasos dos años ya superan la decena. «Es una opción que gana adeptos día a día, y aceptada en nuestro Derecho comparado, por ejemplo es legal en Italia, Portugal, en Inglaterra también. Considero que igual hay más desatención en un caso de abandono escolar antes de los 16 que educar en casa . Al final se prioriza más la absoluta legalidad que el bienestar del menor», valora la letrada.
Posibles «desigualdades»
En este interés superior del menor también ahonda la abogada especializada en Derecho de Familia, Isabel Olcina. Considera que, «sin haber mala fe», hay situaciones en las que se pueden vulnerar los derechos del menor a través de la libertad de decisión de los padres. «La educación en casa está en el limbo de la legalidad; al final uno no puede educar por su cuenta, hay que atenerse a un diseño curricular para que no se terminen generando desigualdades», dice.
Olcina reconoce que los tribunales o fiscales rechazan este modelo en base, más que a esta «alegalidad», por las carencias socializadoras del menor. «No interactuar con otros niños puede ser una vulneración de sus derechos. Hay otras opciones, como el modelo Montessori o el sistema educativo británica que son más libres y escapan del tradicional pero en él los niños sí se relacionan», justifica. A esto, Cáceres recuerda que «es cierto que se requiere de los padres una labor extra de socialización pero jamás será un encierro».
Otros dos padres, a juicio por «desescolarizar» a su hijo
Los casos de progenitores que se han sentado en el banquillo de los acusados por haber desescolarizado a sus hijos para fomentar una educación en casa no son, ni mucho menos, una excepción en Vigo.
La Fiscalía acaba de solicitar una pena de multa de 1.800 euros para unos padres por un delito de abandono de familia al «renunciar a la matriculación del menor en un centro con el fin de llevar a cabo la educación del mismo en el domicilio» pese a al requerimiento de Inspección «que recomienda que el menor regrese a la escuela lo antes posible para que pueda beneficiarse de una educación que respete los principios normativos y garantice su pleno desenvolvimiento».
El Juzgado de Instrucción nº 7 de Vigo ya emitió su auto de apertura de juicio oral.
