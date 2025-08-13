Evacúan a un peatón tras sufrir un atropello en Beiramar
La víctima se hallaba tendida en el suelo
P. P. D.
Una persona ha resultado herida esta mañana en un atropello en la Avenida de Beiramar, en Vigo. El arrollamiento ocurrió sobre las 9.20 horas de esta mañana a la altura del número 77 de la vía, según apunta el 112, que alertó a Urgencias Médicas y a la Policía Local.
La víctima se hallaba tendida en el suelo, según informó un testigo al servicio de emergencias gallego. Una ambulancia la trasladó a un centro hospitalario, pero todavía no ha transcendido el alcance de sus lesiones.
En la zona donde ocurrió el arrollamiento no hay paso de cebra, apuntan desde la Policía Local.
