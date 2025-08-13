Estabilidad en la construcción: menos obras, más caras y ganan las reformas

Con los ojos puestos en la próxima entrada en vigor del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Así están los aparejadores de la provincia tras hacer balance de un primer semestre del año en la construcción marcado, según expone el Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de Pontevedra (Coatpo), por la «estabilidad», pese a la reducción en el número de expedientes de dirección de obra, considerados el termómetro de la construcción, respecto a la primera mitad de 2024.

Entre enero y junio de este año, se formalizaron 454 expedientes (484 fueron el pasado ejercicio), pero en cambio el presupuesto de ejecución material de los mismos sumó 219 millones de euros, un incremento del 65,41% en la comparativa interanual.

La batalla entre la obra nueva y la rehabilitación sigue decantándose, por su parte, hacia las reformas, que suponen cerca del 62% de los proyectos, por el 38,3% de la obra nueva, reflejan desde el Coatpo. Estos porcentajes se mantienen estables respecto al primer semestre de 2024.

Asimismo, el colectivo tramitó entre enero y junio 258 viviendas unifamiliares en toda la provincia y 29 edificios, que suman 846 viviendas, datos a la baja respecto al año anterior, motivo por el cual el presidente del Coatpo, Manuel Rañó, urge soluciones.

«Hace falta un marco regulador más claro y estable que permita reducir la carga burocrática y fomente la actividad promotora», señala Raño, que pide también a los concellos «mejorar la eficiencia en la tramitación de licencias» y «una gestión ágil del suelo». En este sentido, el presidente de los aparejadores entiende que el nuevo PXOM de Vigo «servirá para dinamizar el sector e incrementar la oferta de vivienda con proyectos de todas las tipologías, tanto en venta como en alquiler, ya que así se podría equilibrar el mercado y responder a la demanda».

El colectivo pone el foco también en la falta de mano de obra, «un problema crónico que está dificultando la materialización de proyectos y urge adaptar la formación y atraer jóvenes y mujeres.