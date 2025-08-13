Eiras aguanta al 77% de su capacidad y Baíña cae ya por debajo del 58%

El agua sigue sin aparecer en el horizonte de Vigo y su área de influencia, lo que continúa haciendo mella en los embalses que abastecen a vecinos y empresas mientras los distintos consistorios, entre ellos Vigo, ya han activado medidas para contener el uso de agua y evitar problemas en otoño.

Según los datos publicados ayer por Augas de Galicia sobre la ocupación de los embalses de la demarcación hidrográfica Galicia-Costa, la presa de Eiras se encontraba el pasado lunes con una ocupación del 77,52%, diez puntos menos que hace 12 meses y nueve puntos menos que en 2022, año en el que en septiembre se declaró la prealerta por sequía en Vigo, un escenario que no se solucionó hasta noviembre y diciembre, cuando se recuperaron los niveles habituales de pluviosidad.

Los otros dos embalses del entorno de Vigo, el de Zamáns y el de Baíña, presentan situaciones dispares. El primero está algo más vaciado que Eiras, al situarse su ocupación en un 76% mientras que el segundo tiene una situación algo más preocupante, al haber bajado ya del 58% de ocupación. Baíña es el principal punto de abastecimiento de Baiona, uno de los 19 concellos de la Comunidad en los que la Xunta ha activado la situación de prealerta por escasez de agua.

Esto supone una petición a la ciudadanía de un consumo más responsable, evitando actividades como llenar piscinas o regar con agua potable, mientras que en el ámbito del hogar se insta a cerrar el grifo cuando no se usa, usar las funciones eco de los electrodomésticos o ducharse en vez de bañarse. También se recomienda a los consistorios minimizar los baldeos, el riego de parques y jardines o evitar las duchas en las playas.

Vigo, pese a no estar incluido en los municipios declarados en prealerta, tomó la determinación el viernes pasado de poner en marcha medidas de ahorro, destacando el cierre de las duchas en los arenales de la urbe, la paralización de los baldeos en las calles o la prohibición del llenado de piscinas o lavado de vehículos fuera de establecimientos autorizados, así como el cierre de las fuentes ornamentales que no tengan circuitos cerrados. El alcalde, Abel Caballero, garantizaba con todo que «no hay riesgo de desabastecimiento en este momento».

Se ha llegado a esta situación después de unos meses de junio y julio extremadamente secos, con apenas 11,1 litros por metro cuadrado recogidos en una jornada tormentosa. Agosto, por el momento, continúa sin precipitaciones y la previsión meteorológica únicamente atisba tormentas a finales de la próxima semana.

Solo un arranque de año más lluvioso de lo habitual ha permitido afrontar la época estival con los embalses al máximo de sus capacidades, aliviando la situación vivida en las semanas siguientes, ya que apenas han caído lluvias desde mediados de mayo, a lo que se ha sumado una ola de calor en los últimos días.