Detenido en Vigo por agredir a un hombre que defendió a un conductor de Vitrasa

La Policía Local de Vigo detuvo en la madrugada del pasado lunes a un joven, vecino de la ciudad y de 18 años de edad, tras supuestamente dar un puñetazo a un hombre que le recriminó por insultar a un conductor de Vitrasa.

Según informa dicho cuerpo de seguridad, los hechos ocurrieron sobre las 04.20 horas, cuando los agentes fueron requeridos por una riña en la avenida de Castelao, en la rotonda del Barco. Allí, un varón estaría tendido en el suelo tras haber sido agredido.

Una vez en el punto, los funcionarios se entrevistaron con el hombre, de Vigo y 43 años de edad, que tenía una herida sangrante en el labio. Este individuo aseguró que volviendo del festival O Marisquiño en Vitrasa uno de los usuarios del bus comenzó a insultar al conductor, por lo que él le recriminó su conducta.

«Lejos de cesar en sus ofensas, mantuvo su postura y como respuesta a las llamadas al orden, le propinó un fuerte puñetazo en la boca», apuntó la víctima; una versión que fue corroborada por otro testigo.

Así, comenzó la búsqueda del presunto agresor, que fue interceptado, tratándose de un joven de 18 años. Este dijo que había tenido una discusión con otro hombre y al bajarse del bus le había seguido, por lo que se defendió. Sin embargo, fue detenido como supuesto autor de un delito de lesiones.