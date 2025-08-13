Cuenta atrás para el eclipse solar de 2026
El merendero del monte Cepudo fue el escenario de una charla sobre eclipses y observación solar que se organizó justo un año antes del anunciado eclipse solar, previsto el 12 de agosto de 2026. Este llamativo evento astronómico será visible desde múltiples puntos de España por primera vez en más de un siglo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Segunda evacuación en helicóptero en 24 horas de un crucerista tras salir de Vigo
- Cena-baile de gala de la Peregrina en el Casino de Pontevedra: 17 jóvenes se «presentan en sociedad»
- Una mujer muere en Vigo tras precipitarse desde un cuarto piso
- Poio denuncia a la tapería precintada en Combarro por romper los sellos y reabrir
- Las tres mejores playas de Galicia para ver el mar de ardora este fin de semana según Viajar
- Más de una quincena de jóvenes se «presentan en sociedad» en el Casino de Pontevedra
- El cocinero gallego con estrella Michelin que ahora toca y canta en la calle Príncipe de Vigo