Cuenta atrás para el eclipse solar de 2026

El merendero del monte Cepudo fue el escenario de una charla sobre eclipses y observación solar que se organizó justo un año antes del anunciado eclipse solar, previsto el 12 de agosto de 2026. Este llamativo evento astronómico será visible desde múltiples puntos de España por primera vez en más de un siglo.

