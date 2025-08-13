Un campamento de verano a golpe de clic

De un edificio olvidado y marcado por el abandono a un hervidero de risas y tecnología. Aunque este bloque situado en el número 23 de la calle Alta —en el Casco Vello— estaba hace no mucho abandonado, hoy rebosa vida y futuro, convirtiéndose en el nuevo Centro de Formación y Empleo del Concello.

Pero durante todo el verano el inmueble cobra vida de una manera especial. Entre sus paredes resuenan la energía de doce grupos de niños/as (entre los 9 y 17 años) que descubren la tecnología jugando, creando y aprendiendo. Lo que antes eran ruinas, ahora gracias al Concello de Vigo, el Gobierno de España y la Fundación Esplai es un centro de oportunidades donde el futuro digital cobra vida en cada proyecto y sonrisa.

Monitora con participantes pintando con bolígrafos 3D. / Alba Villar

Cri-TIC es un campamento de verano enfocado en combatir contra la brecha digital que utiliza con responsabilidad y diversión ordenadores, gafas de realidad virtual —con las que los más pequeños juegan y los más «expertos» visitan países, culturas y situaciones conflictivas—, robots, bolígrafos e impresoras 3D. Desde el Concello, el alcalde Abel Caballero defiende «la divulgación y responsabilidad en el uso de la tecnología por parte de los y las jóvenes».

Aprender jugando

Nada más entrar en el edificio, las risas y voces llenan sus amplias salas blancas. En el segundo piso, niños de entre 9 y 13 años se divierten de formas diferentes. Ya sea dirigiendo unas pelotas a través de un circuito usando tablets o dando vida a figuras coloridas con bolígrafos 3D, todos ríen viendo como Brais celebra su primer punto en el tenis virtual. La concejala de Bienestar Social Yolanda Aguiar explica esta atmósfera a la perfección: «No es el típico campamento en el que lo sentamos delante de ordenadores cinco horas, ellos interactúan de otra manera».

Grupo de niños jugando con diferentes dispositivos / Alba Villar / Alba Villar

Los participantes salen de este campamento sabiendo que la tecnología no se reduce a pantallas y smartphones, es una herramienta útil y necesaria. Divididos por edades (en grupos de: 9-11, 12-13 y 14-17) se embarcan en un recorrido de cinco etapas y seis desafíos donde no solo aprender a navegar en internet con ojo crítico, sino que se enfrentan a retos digitales: detectar fakenews, proteger su identidad online, defenderse del ciberacoso (doxxing, sexting o fraping) e incluso crear sus propios proyectos.

Métodos de aprendizaje

Las monitoras, coordinadas por Miguel Rodríguez, enseñan a los niños a través de metodología como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), la gamificación y el storytelling, que convierte cada clase en una historia que merece ser contada. Rodríguez explica que esto es un campamento de verano al que vienen «para pasarlo bien, divertirse, y que haya un trabajo en equipo, el estar todas y todos juntos que puedan compartir espacios y pensamientos es muy positivo».

Aprender sobre la desinformación y fakenews

En las aulas más avanzadas de adolescentes de 14 a 17 años se sumergen en un universo donde las competencias digitales se vuelven más avanzadas, favoreciendo la empleabilidad con perspectiva de género. Aprenden a programar con Python, a diseñar con impresoras 3D y crear proyectos con inteligencia artificial que resuelven problemas en su entorno. Además el programa cuenta con el proyecto SinPrejuiciosRCM, en colaboración con Maldita.es, para denunciar desinformación y bulos que generan prejuicios y discriminación hacia personas o colectivos.

Este proyecto enmarcado en el programa de Competencias Digitales para Infancia (CODI) —impulsado por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil y el Ministerio Juventud e Infancia y Agenda 2030 y financiado con fondos europeos NextGenerationEU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia— ha conseguido abarrotar el verano de algo mucho más que actividades.

Cri-TIC ha convertido cada día en una aventura donde aprender es un sinónimo de divertirse. En este campamento, cada clic, cada invento y cada juego es un paso hacia convertirse en un auténtico ciudadano digital con criterio y con muchas historias y experiencias increíbles que —sin duda— seguirán contando mucho después de que acabe este verano inolvidable.