Un campamento de verano a golpe de clic

Vigo alberga por segundo verano consecutivo el campamento de digitalización «Cri-TIC» para jóvenes entre los 9 y 17 años

El alumnado aprende a utilizar de forma responsable, sostenible y, sobre todo, divertida las nuevas tecnologías con el fin de garantizar la inclusión digital desde la infancia

Caballero, Aguiar y Rodríguez durante una jornada del campamento Cri-TIC.

Caballero, Aguiar y Rodríguez durante una jornada del campamento Cri-TIC. / ALBA VILLAR

Alexia M. Brunet

De un edificio olvidado y marcado por el abandono a un hervidero de risas y tecnología. Aunque este bloque situado en el número 23 de la calle Alta —en el Casco Vello— estaba hace no mucho abandonado, hoy rebosa vida y futuro, convirtiéndose en el nuevo Centro de Formación y Empleo del Concello.

Pero durante todo el verano el inmueble cobra vida de una manera especial. Entre sus paredes resuenan la energía de doce grupos de niños/as (entre los 9 y 17 años) que descubren la tecnología jugando, creando y aprendiendo. Lo que antes eran ruinas, ahora gracias al Concello de Vigo, el Gobierno de España y la Fundación Esplai es un centro de oportunidades donde el futuro digital cobra vida en cada proyecto y sonrisa.

Monitora con participantes pintando con bolígrafos 3D.

Monitora con participantes pintando con bolígrafos 3D. / Alba Villar

Cri-TIC es un campamento de verano enfocado en combatir contra la brecha digital que utiliza con responsabilidad y diversión ordenadores, gafas de realidad virtual —con las que los más pequeños juegan y los más «expertos» visitan países, culturas y situaciones conflictivas—, robots, bolígrafos e impresoras 3D. Desde el Concello, el alcalde Abel Caballero defiende «la divulgación y responsabilidad en el uso de la tecnología por parte de los y las jóvenes».

Aprender jugando

Nada más entrar en el edificio, las risas y voces llenan sus amplias salas blancas. En el segundo piso, niños de entre 9 y 13 años se divierten de formas diferentes. Ya sea dirigiendo unas pelotas a través de un circuito usando tablets o dando vida a figuras coloridas con bolígrafos 3D, todos ríen viendo como Brais celebra su primer punto en el tenis virtual. La concejala de Bienestar Social Yolanda Aguiar explica esta atmósfera a la perfección: «No es el típico campamento en el que lo sentamos delante de ordenadores cinco horas, ellos interactúan de otra manera».

Grupo de niños jugando con diferentes dispositivos

Grupo de niños jugando con diferentes dispositivos / Alba Villar / Alba Villar

Los participantes salen de este campamento sabiendo que la tecnología no se reduce a pantallas y smartphones, es una herramienta útil y necesaria. Divididos por edades (en grupos de: 9-11, 12-13 y 14-17) se embarcan en un recorrido de cinco etapas y seis desafíos donde no solo aprender a navegar en internet con ojo crítico, sino que se enfrentan a retos digitales: detectar fakenews, proteger su identidad online, defenderse del ciberacoso (doxxing, sexting o fraping) e incluso crear sus propios proyectos.

Métodos de aprendizaje

Las monitoras, coordinadas por Miguel Rodríguez, enseñan a los niños a través de metodología como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), la gamificación y el storytelling, que convierte cada clase en una historia que merece ser contada. Rodríguez explica que esto es un campamento de verano al que vienen «para pasarlo bien, divertirse, y que haya un trabajo en equipo, el estar todas y todos juntos que puedan compartir espacios y pensamientos es muy positivo».

Aprender sobre la desinformación y fakenews

En las aulas más avanzadas de adolescentes de 14 a 17 años se sumergen en un universo donde las competencias digitales se vuelven más avanzadas, favoreciendo la empleabilidad con perspectiva de género. Aprenden a programar con Python, a diseñar con impresoras 3D y crear proyectos con inteligencia artificial que resuelven problemas en su entorno. Además el programa cuenta con el proyecto SinPrejuiciosRCM, en colaboración con Maldita.es, para denunciar desinformación y bulos que generan prejuicios y discriminación hacia personas o colectivos.

Este proyecto enmarcado en el programa de Competencias Digitales para Infancia (CODI) —impulsado por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil y el Ministerio Juventud e Infancia y Agenda 2030 y financiado con fondos europeos NextGenerationEU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia— ha conseguido abarrotar el verano de algo mucho más que actividades.

Cri-TIC ha convertido cada día en una aventura donde aprender es un sinónimo de divertirse. En este campamento, cada clic, cada invento y cada juego es un paso hacia convertirse en un auténtico ciudadano digital con criterio y con muchas historias y experiencias increíbles que —sin duda— seguirán contando mucho después de que acabe este verano inolvidable.

