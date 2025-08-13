El Concello de Vigo prioriza el desarrollo del suelo de La Artística para que esté listo en 2028

Entre los objetivos prioritarios del Concello vinculados con el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que entra en vigor el 27 de agosto, está el desarrollo del ámbito de suelo urbano no consolidado de la antigua fábrica de La Artística a través de un Plan Especial de Reforma Interior (Peri). Esta bolsa de suelo, ubicada entre las calles Coruña, Ramón Soler, Tomás A. Alonso y la avenida de Beiramar, dispone de más de 17.200 metros cuadrados (m²) de superficie y ofrece casi 21.600 m² edificables: un 85%, para uso residencial (con un 30% de vivienda protegida); el restante, para terciario (como mínimo, el 1% del aprovechamiento lucrativo será de uso comercial: 216 m² edificables).

En base a lo recogido en la Estrategia de actuación del PXOM de Vigo, el desarrollo de este ámbito —denominado AR-SUNC 236— está previsto para el primer trienio, es decir, debería estar acabado antes de finales de agosto de 2028. «Constitúe, polo tanto, un desenvolvemento prioritario que invita a iniciar canto antes os trámites dos instrumentos de desenvolvemento», recoge el borrador del Peri, elaborado por Monteoliva Arquitectura para el Concello. Precisamente, el gobierno local ya tiene en marcha la tramitación con el objetivo de cumplir los tiempos establecidos debido a la importancia del proyecto: por su tamaño y ubicación y por la necesidad de aumentar la oferta de vivienda.

Usos previstos en el ámbito. / FdV

Esta misma semana, el Ayuntamiento ha remitido la documentación necesaria a la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, dependiente de la Xunta, para solicitar el inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada. El OK autonómico es fundamental para la aprobación del Peri en cuestión, cuyos promotores son Abanca (posee el 19% del ámbito de La Artística) y Serviland Gestión Urbanística, en representación de la Sareb. De todos modos, 3.545 m² de terreno siguen figurando a la venta en la web de Escogecasa, la comercializadora de activos inmobiliarios de Abanca. El precio que le puso la entidad bancaria a su parte es de 1,665 millones, lo que equivale a una cuantía de tasación completa aproximada de 7,7 millones.

Dos bloques residenciales

La superficie de aprovechamiento residencial (más de 18.000 m² edificables) se repartirá en dos bloques de pisos. Uno tendrá planta baja y siete alturas y forma irregular, con la fachada principal frente a la del taller mecánico. El otro, de mayor envergadura, cerrará la alineación de la Praza Eugenio Fadrique con planta baja y siete plantas y reducción de altura en los extremos en contacto con Tomás A. Alonso y Coruña. Con la desaparición de los muros, surgirán nuevos accesos a los espacios públicos interiores desde la avenida de Beiramar, la calle Coruña, Tomás A. Alonso y Ramón Soler.

El Peri reserva 3.314 m² de espacios libres y 2.492 m² de zonas verdes (jardines), con un mínimo de 183 árboles. Incluye 216 plazas para aparcar: un cuarto, al menos, deberán ser públicas (se proponen entre Ramón Soler y Tomás A. Alonso). El borrador añade que el ámbito necesita un aprovechamiento en sótano para resolver el problema del aparcamiento privado de las viviendas y del taller mecánico, el cual, con toda probabilidad, se destinará a un uso comercial —mercado o supermercado—. Por ello, el espacio libre tiene que ser de titularidad privada, pero de uso público sobre rasante, con el mismo tratamiento que el sistema de espacio libre.

Otras decisiones clave: la cesión al Concello del edificio de la Gran Fábrica (1942), con destino a equipamiento público; el traslado de los restos del edificio del taller mecánico (1919) hacia otra posición centrada, recuperando su condición de edificio exento; la conservación de la totalidad de la volumetría del edificio fundacional de La Artística (1906) y de la Nave de la calle Coruña; y la asignación del uso lucrativo terciario a los edificios históricos que se conservarán —la casa-taberna, el edificio fundacional, la nave de la calle Coruña y el taller mecánico—, entre los que se repartirá el aprovechamiento máximo terciario.

Tres manzanas

En base a estas decisiones, se conforman tres manzanas para los usos lucrativos separadas por espacio público. La C1, que integra el edificio de la casa-taberna y para la que se propone la demolición del muro de cierre que la separa de la finca de la fábrica y de las construcciones auxiliares carentes de interés, acoge 158 m² edificables de uso terciario. La manzana C2, que cuenta con el edificio primigenio o fundacional de la fábrica, dispone de 830 m² edificables de uso terciario. Y la manzana C3, que propone un conjunto formado por los edificios de las naves del taller mecánico y de la calle Coruña, con 1.060 m² y 1.177 m² edificables de uso terciario, respectivamente, y los dos nuevos bloques residenciales. Habrá, además, un espacio peatonal alrededor del taller.