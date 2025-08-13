El Concello de Vigo consigue 6 millones para digitalizar el ciclo del agua

Integrar la monitorización, vigilancia y control en tiempo real del ciclo del agua, un bien escaso que merece la máxima atención. Es el objetivo que tiene sobre la mesa el Concello. Y lo hará posible gracias a una subvención de casi 6 millones de euros de fondos europeos Next GenerationEU procedente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, concedida en la tercera convocatoria del Perte (proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica). Presentó un plan de 7,3 millones y solicitó una ayuda de casi 6 millones—algo menos de lo otorgado—. Los 1,3 millones restantes corren a cargo de Aqualia, la concesionaria municipal.

El Concello creará un centro inteligente para digitalizar el ciclo del agua en el que se centralizará la operativa. Permitirá, por ejemplo, obtener datos que alertan de posibles problemas en la red de abastecimiento gracias a un sistema innovador. El alcalde, Abel Caballero, destacó que se llevará a cabo una actuación integral para modernizar el circuito, desde la captación, pasando por la potabilización, distribución y red de alcantarillado, hasta la finalizando en la depuración. Su puesta en marcha mejorará la eficiencia y rendimiento del ciclo del agua y el compromiso con el medioambiente. El proyecto incluye, a su vez, un plan de emergencia por sequía.

Críticas a la Xunta

El regidor criticó al portavoz del PP en el Concello, Miguel Martín, que lamentó en su momento que el Ayuntamiento quedase fuera de las ayudas del Perte del agua en la primera y en la segunda convocatoria. Además, se preguntó «cuánto dinero puso la Xunta en la potabilizadora de Vigo, que les da agua a Moaña, Cangas, Mos y Redondela». «Cero. Y Pedro Sánchez, Gobierno de España, 6 millones de euros. El PP tiene que volver a pedir perdón a Vigo», manifestó.

Las subvenciones del Ministerio tienen como objetivo la modernización del ciclo de agua para una mejora de la eficiencia, reduciendo las pérdidas en los sistemas de distribución y mejorando las infraestructuras de tratamiento de aguas residuales. El Perte busca la mejora de la gobernanza, el impulso de la digitalización de los organismos de cuenca, el desarrollo de programas de ayudas para el impulso a la mejora de la eficiencia y de la digitalización de los distintos usuarios del agua y el fomento de la formación e innovación en competencias digitales tanto en la administración como en la gestión del agua.