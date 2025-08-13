El Concello promueve el reciclaje en hogares, hoteles y restaurantes
El Concello tiene en marcha dos campañas para la promoción del reciclaje en hogares y en hoteles, restaurantes y cafeterías. Cada vivienda recibe materiales prácticos para reciclar el aceite, un contenedor individual para los residuos orgánicos, un díptico informativo y un imán con recordatorios para la separación correcta. Además, la comunidad recibe una charla informativa durante la junta de propietarios con el fin de resolver las dudas de las familias.
Además, el Concello realiza visitas divulgativas personalizadas en más de 800 establecimientos del sector de hoteles, restaurantes y cafeterías, asesorando al personal de cocina y a las gerencias sobre la clasificación adecuada de residuos.
