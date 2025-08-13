Castrelos se contagia de la magia de «La Bella y la Bestia»
El espectáculo infantil volvió a llenar el anfiteatro con la recreación musical de este tradicional cuento
El último espectáculo infantil del verano en Castrelos reunió ayer a decenas de familias en el auditorio para vivir la recreación musical del tradicional cuento «La Bella y la Bestia». Es este clásico de la literatura popular llegó de la mano del grupo La Barbarie Teatro Musical, que durante hora y media sembró de magia el escenario y convirtió en sonrisas la cara de los niños y niñas que disfrutaron del evento.
