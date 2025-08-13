El BNG pide que el auditorio del Centro Cívico de Teis se llame «Moncho Reboiras»

El BNG solicitará formalmente que el Concello de Vigo denomine al auditorio del Centro Cívico de Teis «Moncho Reboiras». Lo hace en el 50 aniversario del asesinato de Xosé Ramón «Moncho» Reboiras Noia, abatido por la policía franquista en Ferrol el 12 de agosto de 1975.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents