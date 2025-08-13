La Audiencia exculpa a un alumno que llamó «fea» y «momia» a una profesora

«Mentirosa», «mala persona», «falsa», «ignorante», «inútil», «vaga», «momia», «fea» o «cuatro ojos». Las expresiones con las que arranca este artículo fueron dirigidas por un alumno a una profesora en el servicio de mensajería del Aula Virtual, una plataforma que permite la comunicación entre estudiantes y docentes. La mujer denunció los hechos en la vía judicial, pero la causa acaba de ser archivada provisionalmente en firme. Los magistrados concluyen que dichas injurias no constituyen materia penal al no tener el carácter de «graves» que exige el Código Penal: formaron parte de una «discusión» entre la denunciante y su alumno en un chat virtual privado «entre ambos».

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Redondela sobreseyó provisionalmente el caso al considerar que dichas ofensas no reúnen las características que configuran el delito de injurias. La profesora decidió recurrir en apelación argumentando que las expresiones se profirieron «con ocasión o como consecuencia del ejercicio de sus funciones docentes» con el objetivo de cuestionar su labor y de influir, con «la amenaza y la coerción», en su desempeño futuro.

El recurso recayó en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, que lo ha desestimado, confirmando el archivo en sintonía con lo esgrimido por la Fiscalía, que impugnó la apelación al estimar que se trataría de injurias leves en la actualidad despenalizadas.

Menoscabo de la fama

El delito de injurias, que se castiga con multa, se describe en los artículos 208 y 209 del Código Penal. Y según dicho texto legal, expone la Sección Quinta, «es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación, y solamente serán constitutivas de delito aquellas injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves».

En el caso denunciado por esta profesora, indican los magistrados en un auto que tiene fecha del pasado mes de mayo, «las injurias proferidas no pueden tener el carácter de graves». Formaron parte de una «discusión» entre la docente y el alumno sin que conste que concurra el requisito de la publicidad que exige el tipo penal, ya que se vertieron en un chat virtual «entre ambos». No hay por tanto materia penal, concluye la sala viguesa, que al igual que el juzgado instructor remite a la denunciante a la vía civil, por medio de una demanda de derecho al honor, o a plantear una reclamación «en el ámbito disciplinario».

Las únicas injurias leves que son sancionables penalmente, que se recogen en el artículo 173.4, son aquellas que recaen sobre quien es o fue pareja del denunciado o sobre alguien de su núcleo familiar próximo.