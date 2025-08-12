La Xunta estudia ya una regulación sobre las grabaciones a los médicos

En los últimos meses, tal y como adelantó FARO el pasado domingo, se ha extendido una práctica que está dando que hablar en la atención primaria del área sanitaria de Vigo: las grabaciones de las consultas médicas por parte de los pacientes. Cada vez son más las personas que entran en un centro de salud y deciden grabar toda la conversación con el médico. Aquí se producen dos variables: en caso de que se lo comunique al facultativo y éste acepte, no habría problema. Pero se dan casos en que esa grabación se produce en secreto e incluso se llega a difundir en redes sociales o utilizarse en un juicio. A esta segunda casuística se refirió ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para apuntar que entiende «el malestar» de los profesionales sanitarios que son grabados a escondidas o sin su consentimiento

Rueda reconoce que para atajar situaciones como estas, actualmente hay un vacío legal. Es por eso que ayer anunció que la asesoría jurídica de la Xunta «ya está estudiando este asunto para saber cómo hay que actuar en estos casos». «Si hace falta una regulación, la haremos», aseguró el presidente autonómico.

Los sindicatos advierten que estas prácticas suponen «todavía más presión» para los médicos de familia en su trabajo diario y reclaman un mecanismo interno para saber cómo actuar ante situaciones como estas. Desde el colegio de médicos de Pontevedra se recomienda a los facultativos que saben que están siendo grabados que se ciñan lo más estricto al código deontológico y a lo marcado en la rama de medicina legal para evitarse posibles problemas judiciales: «Con no salirse del código deontológico, no debería haber ningún problema».

Hay que apuntar también que el paciente está legitimado para grabar la consulta si la actuación del médico le afecta directamente, mientras que no lo estará cuando no sea parte interesada. El uso de la grabación se limitaría no obstante al ámbito interno del paciente y, en todo caso, a su aportación en sede judicial, pero no se podría difundir en ningún caso.

Lo cierto es que estas prácticas han causado molestias entre los profesionales sanitarios, que además ahora durante el verano ven incrementado su trabajo por las vacaciones de sus compañeros.