Trece empresas se postulan para construir el IES de Navia

La Xunta ha recibido trece ofertas de empresas para ejecutar la construcción del IES Domingo Villar de Navia. La Consellería de Planificación de Infraestruturas licitó por cerca de 19 millones el proyecto. El objetivo del gobierno gallego es poder comenzar este mismo año la construcción del instituto, y cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses.

El futuro IES Domingo Villar, que dará respuesta a los vecinos de Navia y a las necesidades de escolarización en el barrio, será el primero de Galicia diseñado siguiendo los parámetros académicos, tecnológicos y de sostenibilidad recogidos en el plan de nueva arquitectura pedagógica. Tendrá capacidad para alrededor de setecientos alumnos de ESO y Bachillerato y ocupará una superficie total de casi 8.200 metros cuadrados, destinados a aulas, gimnasio, espacios complementarios y biblioteca. Además, el centro contará con foros, zonas polivalentes centrales y comunes que permiten expandir las aulas para poder compartir trabajos o experiencias.

El nuevo edificio será accesible e inclusivo y está pensado para conseguir la mayor eficiencia energética. Todas las aulas y zonas sensibles dispondrán de protección acústica y el proyecto integra la masa de árboles situada al norte de la parcela, de especies autóctonas con valor ambiental y paisajístico.