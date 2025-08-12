Terrenos con valor millonario ganan protagonismo en las pujas judiciales

Las subastas telemáticas impulsadas por los juzgados de Vigo y de su área están moviendo mucho dinero este año. Entre enero y julio salieron a puja casi un centenar de bienes que suman una tasación de 40 millones de euros, duplicando, económicamente hablando, la valoración que se había alcanzado en el mismo período de 2024, un ejercicio que, al igual que el de 2023, fue bastante tibio en lo que a este tipo de procedimientos se refiere.

En este 2025 se está viendo un cambio de tendencia. Como siempre, cuantitativamente hablando destacan las viviendas, al protagonizar la mitad de las subastas de los primeros siete meses de este año. Pero un análisis más al detalle evidencia que hay otro tipo de propiedades que sobresalen por su valor económico. Hay más, pero un claro ejemplo se encuentra en los terrenos, que sobresalen con algunas pujas como la de un solar urbano con nave industrial incluida que salió a subasta por 3,6 millones de euros o dos fincas ubicadas en Sárdoma a la que se les dio una tasación de 2,8 millones.

Las subastas activadas entre el 1 de enero y el 31 de julio por los juzgados de Vigo, Redondela, Tui, Porriño y Ponteareas movieron bienes de todo tipo. A la cabeza están los pisos (35) y las viviendas unifamiliares (12). En este apartado el bien de mayor valor fue un chalé localizado en la parroquia viguesa de San Miguel de Oia que salió a puja con una tasación de 1.001.187 euros, si bien la oferta más alta se quedó en poco más de 360.000 euros.

Otra vivienda, en este caso ubicada en la localidad de Nigrán y valorada en 506.896 euros, obtuvo posturas de hasta 416.000 euros. Otro chalé radicado en Tomiño que rondó el medio millón de euros no despertó el interés de ningún postor, al contrario que 9 pisos de la zona urbana olívica, de la calle Sanjurjo Badía, que, con un valor de entre 128.000 y casi 300.000 euros, acabaron todos adjudicados.

Labradío

También hubo variedad de terrenos por los que pujar (16). Junto a los que centraron subastas millonarias, de carácter urbano e industrial, hubo otros con una valoración bastante más asequible. Como uno en Crecente por valor de 2.665 euros, otro más en Arbo tasado en 57.000 euros o una finca destinada a labradío de casi 1.300 metros cuadrados y valorada en 177.000 euros.

Estas pujas suscitaron un interés desigual, quedando muchas de ellas desiertas. Algo que no ocurre con los trasteros y plazas de garaje (7), a las que suelen optar bastantes postores. La de más valor, una plaza de garaje de 14 metros cuadrados en la céntrica calle García Barbón tasada en 67.567 euros, quedó sin embargo fuera de juego al cancelar el juzgado la subasta.

Vehículos con valor asequible

Locales y naves industriales centraron otro puñado de procedimientos, 10 en total, siendo excepcionales en esta ocasión los de vehículos, otro tipo de subastas que suelen tener bastante éxito. Un juzgado laboral sacó a puja una furgoneta Citroën Berlingo que tasó en 4.329 euros. Una motocicleta Keeway matriculada en 2009 fue adjudicada por 598 euros –el valor de salida fue de 410– y un vehículo monovolumen de la marca Opel con una tasación también asequible se entregó por menos de 800 euros.