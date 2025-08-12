Terrenos con valor millonario ganan protagonismo en las pujas judiciales
Una finca urbana industrial con nave valorada en 3,6 millones y dos parcelas en Sárdoma tasadas en 2,8 son algunas de las subastas destacadas de los primeros siete meses del año
Las subastas telemáticas impulsadas por los juzgados de Vigo y de su área están moviendo mucho dinero este año. Entre enero y julio salieron a puja casi un centenar de bienes que suman una tasación de 40 millones de euros, duplicando, económicamente hablando, la valoración que se había alcanzado en el mismo período de 2024, un ejercicio que, al igual que el de 2023, fue bastante tibio en lo que a este tipo de procedimientos se refiere.
En este 2025 se está viendo un cambio de tendencia. Como siempre, cuantitativamente hablando destacan las viviendas, al protagonizar la mitad de las subastas de los primeros siete meses de este año. Pero un análisis más al detalle evidencia que hay otro tipo de propiedades que sobresalen por su valor económico. Hay más, pero un claro ejemplo se encuentra en los terrenos, que sobresalen con algunas pujas como la de un solar urbano con nave industrial incluida que salió a subasta por 3,6 millones de euros o dos fincas ubicadas en Sárdoma a la que se les dio una tasación de 2,8 millones.
Las subastas activadas entre el 1 de enero y el 31 de julio por los juzgados de Vigo, Redondela, Tui, Porriño y Ponteareas movieron bienes de todo tipo. A la cabeza están los pisos (35) y las viviendas unifamiliares (12). En este apartado el bien de mayor valor fue un chalé localizado en la parroquia viguesa de San Miguel de Oia que salió a puja con una tasación de 1.001.187 euros, si bien la oferta más alta se quedó en poco más de 360.000 euros.
Otra vivienda, en este caso ubicada en la localidad de Nigrán y valorada en 506.896 euros, obtuvo posturas de hasta 416.000 euros. Otro chalé radicado en Tomiño que rondó el medio millón de euros no despertó el interés de ningún postor, al contrario que 9 pisos de la zona urbana olívica, de la calle Sanjurjo Badía, que, con un valor de entre 128.000 y casi 300.000 euros, acabaron todos adjudicados.
Labradío
También hubo variedad de terrenos por los que pujar (16). Junto a los que centraron subastas millonarias, de carácter urbano e industrial, hubo otros con una valoración bastante más asequible. Como uno en Crecente por valor de 2.665 euros, otro más en Arbo tasado en 57.000 euros o una finca destinada a labradío de casi 1.300 metros cuadrados y valorada en 177.000 euros.
Estas pujas suscitaron un interés desigual, quedando muchas de ellas desiertas. Algo que no ocurre con los trasteros y plazas de garaje (7), a las que suelen optar bastantes postores. La de más valor, una plaza de garaje de 14 metros cuadrados en la céntrica calle García Barbón tasada en 67.567 euros, quedó sin embargo fuera de juego al cancelar el juzgado la subasta.
Vehículos con valor asequible
Locales y naves industriales centraron otro puñado de procedimientos, 10 en total, siendo excepcionales en esta ocasión los de vehículos, otro tipo de subastas que suelen tener bastante éxito. Un juzgado laboral sacó a puja una furgoneta Citroën Berlingo que tasó en 4.329 euros. Una motocicleta Keeway matriculada en 2009 fue adjudicada por 598 euros –el valor de salida fue de 410– y un vehículo monovolumen de la marca Opel con una tasación también asequible se entregó por menos de 800 euros.
Acciones de una empresa canaria, un barco o un hotel
La subasta de mayor tasación económica de lo que va de año fue impulsada por el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Vigo y consistió en la totalidad de las participaciones sociales propiedad de una empresa en la sociedad Mar de Arbo S.L.U, valoradas en 13,7 millones de euros. No hubo, sin embargo, postores.
Tampoco los hubo para un conocido edificio abandonado de la Travesía de Vigo, que salió por 1,8 millones, pero sí que se hicieron ofertas, aunque muy por debajo de su valoración, para un hotel de 1.776 metros cuadrados y de 36 habitaciones radicado en Mondariz, que fue tasado en 2,7 millones.Otra puja curiosa fue la de una embarcación de recreo, que salió por 16.500 euros si bien el procedimiento acabó cancelado.
Se celebró y recibió ofertas –la más alta de 3.842 euros– una subasta que sacó al mercado el derecho de arriendo, hasta 2029, de una plaza de atraque en el puerto deportivo de Baiona. El valor que le dio el juzgado a este bien fue de algo más de 6.600 euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Segunda evacuación en helicóptero en 24 horas de un crucerista tras salir de Vigo
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Cena-baile de gala de la Peregrina en el Casino de Pontevedra: 17 jóvenes se «presentan en sociedad»
- El «Jura II» llegó ayer a la ría de Aldán
- El deterioro veranea en O Grove
- Una mujer muere en Vigo tras precipitarse desde un cuarto piso
- Poio denuncia a la tapería precintada en Combarro por romper los sellos y reabrir
- Evacuada de urgencia y en helicóptero una pasajera del «Disney Fantasy» tras partir de Vigo