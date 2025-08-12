Peinador remonta hasta los 104.000 viajeros en julio, pero sufre otra bajada interanual

El aeropuerto de Vigo prolonga su tendencia a la baja en número de pasajeros respecto a lo sucedido en 2024. De los siete meses que han transcurrido del ejercicio, Peinador presentó en cinco de ellos una cifra más baja que en el mismo período del año pasado, según los datos que acaba de actualizar Aena relativos al mes de julio, cuando el recinto olívico remontó hasta los 104.160 viajeros, su mejor cifra del ejercicio, pero insuficiente para superar a la de 2024, quedándose un 6,5% por debajo de la misma.

Entre las causas vuelve a estar, sin duda, la competencia que supone ya el tren de alta velocidad a Madrid para el avión, lo que ha propiciado una caída de las rutas aéreas entre Vigo y la capital de España, pero también la retirada de Ryanair del aeropuerto, ya que el año pasado realizaba el itinerario a Barcelona. También se ha visto afectado el aeropuerto vigués por la retirada de Iberia Express y Air Nostrum de la ruta a Tenerife.

Por el contrario, han presentado mejores cifras los itinerarios a Las Palmas, motivado por el incremento a cinco frecuencias, y también ha sido positiva la ruta a Londres Stansted tras la recuperación del tercer vuelo semanal suprimido el verano del año pasado, que motivó una multa del Concello a Ryanair por incumplimiento de contrato.

En lo que va de 2025, solo en enero y mayo (mes que en 2024 estuvo cerrado Peinador por obras) ha habido una evolución positiva en el número de viajeros. El acumulado anual entre enero y julio asciende a 626.499 pasajeros, un 10,3% más que en 2024.

En lo que respecta a Lavacolla, cerró julio con 340.346 viajeros, un 12,4% menos que en el mismo mes del año pasado. A Coruña, mientras, registró 113.126 personas, un 0,3% más.