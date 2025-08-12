Los museos ganan interés: triplicaron visitas en dos años

Vigo como potencia turística es un hecho cada vez más consolidado, para gusto o disgusto de sus vecinos. Además de ofrecer joyas naturales como las Islas Cíes o una excéntrica celebración navideña, cada vez es más notorio el éxito de puertas para dentro de sus museos. Y es que las salas de exposiciones triplicaron sus visitantes desde 2023. No solo gracias a la asistencia de vecinos u otros gallegos, sino también con la presencia de nacionales e incluso turistas de otros lugares del mundo.

El mayor incremento lo experimentaron el Museo Municipal Quiñones de León y el Verbum. En el primer centro, al que acudieron 6.038 personas en julio —el récord de entre todos los museos—, triunfaron las exposiciones temporales. «Habitar o baleiro», un compendio de fotografías de Brais Lorenzo sobre la idiosincrasia de la Galicia rural, fue uno de los aciertos. «También es habitual el paso de cruceristas que visitan Castrelos y se acaban adentrando en el museo», indican desde el Concello.

El segundo, pese a ser conocido como «el museo fantasma», pasó de tener 1.787 visitantes en julio del año pasado a ver entrar al doble este 2025. Según fuentes municipales, la clave del éxito fueron las actividades organizadas para grupos y familias. En este momento, el proyecto para convertirlo en el museo de historia de referencia en la ciudad está en fase «embrionaria».

MARCO es la segunda galería más visitada. Hasta 4.573 personas pasaron a ver sus obras. Sin embargo, fue Casa das Artes la sala que acogió dos de las más aclamadas colecciones: la de Pilar Alonso y la de Francisco Torrón.

El Plan Estratégico de Cultura de Vigo, que pretende reorganizar las salas para darles más vida, está apostando por las actividades más allá del arte. Incremento de visitas guiadas, talleres estivales o ciclos de conciertos son algunas de las nuevas propuestas que están funcionando.

El perfil

Otra de las apuestas de este proyecto es avanzar en el estudio de visitantes. Quiénes vienen y qué les interesa. Por ahora, el concello constata que la mayoría son locales o gallegos, principalmente asistentes a ciclos de conciertos o visitas guiadas. También destacan los que llegan desde otros puntos del país: entre ellos la presencia más notoria es la de madrileños (un clásico en las Rías Baixas), además de castellanos y catalanes.

También se notan más —igual que en la ciudad— los internacionales. «La recuperación del turismo con Portugal fue clave. Vienen por lo que ven en redes sociales. También hay una presencia importante de franceses, holandeses o estadounidenses», apuntan desde el ente local.

Por otra parte, también constatan un auge de personas latinas.

En cuanto a edad, los jóvenes pasan de los museos. El grupo comprendido entre los 16 y los 25 años es el menos abundante. Las familias, por otra parte, son cada vez más habituales.