El movimiento vecinal recibirá más de medio millón al año

El movimiento asociativo de Vigo recibirá medio millón de euros al año para desarrollar sus actividades, además de la cesión gratuita de los locales. También tendrán a su disposición una línea de 60.000 euros para actos culturales o deportivos. Por otra parte, a la Asociación Amas de Casa e Consumo «Agarimo» se le asignarán 18.800 euros y las competiciones organizadas por clubs deportivos tendrán también su ayuda, de hasta 50.000 euros. «Vigo Tenis Open», el «Torneo Internacional de Tenis Feminino», la «Semana do Atlántico de Vela» y el «Triatlón desafío Illas Cíes» son algunos de los que obtendrán financiación.

El alcalde avanzó ayer una inversión superior al millón y medio para canalizaciones y abastecimiento a lo largo de más de cinco kilómetros en la ciudad. Se podrán beneficiar la calle San Xoán, 153; la calle Saa en Beade, la zona de la avenida de Castrelos; la avenida del Aeroporto, 25, varios caminos en Coruxo, la carretera de Marcosende 40-109, diferentes puntos de Bembrive y Cabral; Vicente Risco, Porto Rico, Praza Santa Rita y Salgueira.