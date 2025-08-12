Los hoteles rozaron el lleno el fin de semana por el calor y O Marisquiño

La combinación del tiempo veraniego —con temperaturas próximas a 30 grados el sábado y superiores el domingo— y la celebración de O Marisquiño sacaron una sonrisa de oreja a oreja a los hoteles de la ciudad. Según las cifras avanzadas por el alcalde, Abel Caballero, la ocupación el pasado fin de semana fue del 98%.

«Con la movilización del verano y un Marisquiño fuera de serie, con más afluencia que nunca, tuvimos una afluencia excepcional. El nivel de ocupación hotelera el fin de semana en la ciudad fue del 98%: lleno total», presumió el alcalde antes de señalar que estos datos son sinónimo de «empleo, recursos e ingresos para tanta y tanta gente». «Vigo es un sitio extraordinario», manifestó.