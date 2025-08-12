La Festa de San Roque arranca este jueves
La histórica Festa de San Roque, considerada la romería urbana más antigua y popular de Galicia, regresa como cada verano con cuatro días de actividades para tod os los públicos. Del jueves 14 al domingo 17 de agosto, la finca y la capilla de San Roque se convierte en el epicentro festivo de la ciudad con conciertos gratuitos, gastronomía, artesanía y las tradicionales ofrendas al santo.
La programación arranca este jueves a las 20.30 con el pregón del artista vigués Alberto Cunha, vecino y gran defensor de esta cita centenaria.
Cada noche habrá actuaciones musicales de acceso libre, como la Orquesta Mondragón —jueves— o el cantante David Civera —sábado— como principales reclamos.
