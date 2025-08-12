La Federación de Turismo rechaza la tasa en Vigo y advierte del efecto disuasorio

La Federación de Empresarios de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur) mantiene su posición al respecto de la tasa turística, que, según anunció el alcalde, Abel Caballero, se establecerá en la ciudad más adelante —no ha concretado fecha—, una vez esté lista la ordenanza. «No estamos a favor», reitera su presidente, César Sánchez-Ballesteros, quien alerta de que este mecanismo, que persigue recaudar dinero para corregir el impacto de los foráneos sobre los servicios básicos, las infraestructuras, los espacios públicos y los recursos naturales, «genera desventaja competitiva» con respecto a otros destinos.

El representante de la patronal provincial explica que esta tasa «tiene mucho sentido» en «municipios pequeños, incapaces de hacer frente al mantenimiento de los recursos». «No es el caso de Vigo», apunta antes de proponer una alternativa. «En ayuntamientos turísticos, las empresas del sector podrían destinar una parte de lo recaudado a las arcas locales para que revierta directamente en el bienestar de los vecinos», expone. Añade que, con la tasa, ya en marcha en numerosas urbes, «no se soluciona el problema de la masificación». Pone como ejemplo el de grandes ciudades de Europa.

Sánchez-Ballesteros da por hecho que la tasa turística «vendrá para quedarse», por lo que reclama que se aplique con sentido común. No entiende que se les haga pagar a los cruceristas, pero «no a los vienen en avión o autobús». «El coste lo van a asumir las navieras, no directamente los pasajeros de los cruceros», comenta. A la vez, reclama «transparencia» a la hora de invertir el dinero recaudado por este impuesto para que los ciudadanos puedan saber cuánto les beneficia la llegada de visitantes.

La posición de Feprotur contrasta con la de la Asociación de Hostelería de Vigo (Ahosvi), que defiende la imposición de la tasa turística tras cambiar de opinión. «Habrá un retorno para que sea sostenible el turismo en la ciudad y se ayude al mantenimiento de las instalaciones, limpieza y demás servicios que utilizan los turistas», indicó su presidente, Daniele Provezza, después de reunirse con Caballero el día que se anunció públicamente la futura aplicación de este impuesto, a finales de julio. El alcalde rechazó en ese momento que vaya a tener un efecto disuasorio. «¿A alguien que paga 100 euros por un hotel le va a preocupar pagar 1,5 euros? No», anotó.

La imposición de la tasa turística supone que se cobrará a cada visitante que pernocte en establecimientos registrados de la ciudad y viviendas de uso turístico por persona y noche, pero también a los cruceristas. Abonarán entre 1 y 2,5 euros, en función del tipo de alojamiento, un máximo de cinco noches, según consta en la normativa autonómica, la cual faculta a los ayuntamientos a dar este paso, pero no los obliga. El marco autonómico señala que el impuesto estará gestionado al 100% por los municipios que lo decidan, así como los matices de la vía recaudatoria, y certifica que el 80% de los ingresos tendrán que ir destinados al fomento y desarrollo del turismo sostenible. El alcalde olívico adelantó que la ordenanza «tiene una tramitación prolongada», pero no concretó los plazos.