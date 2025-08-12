Las empresas tecnológicas de Vigo disparan sus ingresos por encima de 20.000 millones

La primera ciudad de Galicia es también la que más «tira» de su economía de cara al futuro. Y es que en 2023 las empresas tecnológicas de la comarca de Vigo facturaron 20.113 millones de euros, representando además el 55% del empleo de este tipo de compañías en toda Galicia. Además lo hace con una tendencia creciente, ya que el Valor Añadido Bruto (VAB) se disparó un 10,8% en el primer ejercicio tras la pandemia, llegando a los 2.154 millones de euros. Así, de cada tres euros de riqueza que se crearon con industrias tecnológicas en Galicia, dos fueron en la comarca viguesa.

Por poner en contexto la cifra de la facturación, ésta supone más del doble del Producto Interior Bruto (PIB) de regiones como La Rioja (10.618 millones) o la isla griega de Creta (11.470) y más que el de Cantabria (16.776), el Algarve portugués (13.143). Todo ello dejando fuera de la ecuación a otros sectores claves en Vigo como el turismo, la pesca o la construcción.

Los datos recopilados por Zona Franca de Vigo ratifican las conclusiones del Informe Ardán, si bien todo apunta a que en 2024 fueron aún mayores. El efecto de la inflación o la buena marcha de la fábrica de Balaídos y otros polígonos elevan las previsiones del Consorcio en un campo en el que han centrado sus expectativas de crecimiento con proyectos como la factoría de microchips de Sparc de la mano de Indra, el centro de López Mora o el desembarco de empresas aeroespaciales en Porto do Molle con UARX y Alén Space.

Desde la entidad dirigida por David Regades destacan que casi la mitad (48%) del empleo neto creado desde antes de la pandemia hasta 2023 en la comarca de Vigo se corresponde con la tecnología, demostrando un mayor impacto en la economía local que la hostelería y otros servicios.

Según los datos de la Seguridad Social, al cierre de 2024 había 18.805 afiliados en estas ramas en la ciudad, el doble que en A Coruña (9.633) y el triple que otras ciudades homologables como Córdoba, que se queda en 4.556 personas.

Actividades incluidas

En total son 13 las ramas de actividad que Eurostat emplea para las High Tech Statistics que radiografían este tipo de actividades. Estas se dividen entre la industria de alta intensidad tecnológica, con la fabricación de productos farmacéuticos o informáticos, electrónicos y ópticos; la industria de media-alta intensidad tecnológica, con las factorías químicas, la fabricación de material y equipo electrónico, de maquinaria, vehículos de motor o remolques y la de otro material de transporte. Este grupo incluye a Stellantis y el grueso de sus empresas auxiliares, concentrando el montante total con el 82% de este valor.

Completan el listado las compañías en servicios intensivos en conocimiento y tecnología avanzada. Estos pueden ir desde las actividades cinematográficas, de vídeo y programas de televisión o edicion músical, la programación de radio y televisión, telecomunicaciones, consultorías o actividades relacionadas con la informática, servicios de información o de investigación y desarrollo. De esta forma, el futuro hub audiovisual proyectado por Zona Franca también se incluiría en las estadísticas.

Infografía del empleo tecnológico en las ciudades. / Hugo Barreiro

El 11º municipio en empleo tecnológico

El auge de Vigo como ciudad tecnológica —y no solo industrial— destaca no solo en Galicia. Según los datos de la Fundación COTEC, Vigo se situó en 2024 como el undécimo municipio de toda España con mayor porcentaje de empleo tecnológico al alcanzar el 13,2%. La cifra duplica la media estatal (6,8%) y eleva la de la provincia de Pontevedra al 8,6%.

Esta clasificación la encabezan los ayuntamientos del área de Madrid como Tres Cantos (32,8%), Alcobendas (28,3%) Pozuelo de Alarcón (25,5%), Las Rozas, Boadilla del Monte y Getafe. En el top-10 solo logran entrar los catalanes de Rubí (5º), Cerdanyola del Vallés (9º), Sant Cugat del Vallés (10º) y la valenciana Paterna, en el 8º lugar. A Vigo le siguen Rivas-Vaciamadrid, Barcelona y Ferrol (10,8%) que destaca por la importancia del sector naval.