Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Vigo, una ciudad que busca la sombra

El termómetro marcaba ayer 34 grados en Vigo, pero la sensación térmica parecía ser aún más alta. Las calles se vacían en las horas centrales del día, los víandantes buscan dar su paseo a la sombra y las ventas de helados y ventiladores se disparan. Mientras la ciudad espera alcanzar los 37 grados hoy, la ola de calor ya deja huella en los hábitos de consumo y en la rutina diaria de quienes intentan escapar, como pueden, de un verano cada vez más sofocante.