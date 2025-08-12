Últimas noticias hoy en directo de Vigo

En Directo
R. V.
¿Qué hacer hoy en Vigo? La agenda completa de este martes 12 de agosto de 2025
«La bella y la bestia»: un musical para público familiar en Castrelos, Vigo Nature, yincana acuática, conciertos y exposiciones.
Carlos Ponce
Pisos protegidos de Navia salen a la venta por el doble de lo que costaron hace diez años
Propietarios aprovechan que los inmuebles quedan liberados para sacar tajada: los compraron por 130.000 y piden 260.000.
Policías y familiares evitan que una joven se lance desde la última planta de un edificio en Vigo
Como ya ocurriera el pasado viernes, la intervención de los agentes de la Policía Nacional y de la familia de la víctima evitó in extremis el suicidio de una joven que amenzaba con lanzarse por el hueco de la escalera desde la última planta de un edificio ubicado en la calle México.
Carlos Ponce
Profesores de Vigo ya recogen en acta todo lo que se acuerda en las tutorías
Dejan constancia de lo que se habla con los padres y ambas partes firman el documento para «curarse en salud». Un directivo está presente en reuniones por asuntos delicados.
Evacuada de urgencia y en helicóptero una pasajera del «Disney Fantasy» tras partir de Vigo
La tarde ayer partía de Vigo el crucero Disney Fantasy tras hacer escala en la ciudad. Poco después, cuando navegaba a la altura de Porto do Son, tuvo que desembarcar de urgencia a una de sus pasajeras, que fue evacuada en un helicóptero de Salvamento Marítimo a un centro hospitalario.
Lara R. Mira
Salceda y As Neves temen volver al infierno de 2017
Ocho años atrás, tanto en Salceda como en As Neves, el fuego se apoderaba del terreno sin piedad. La labor de repoblación llevada a cabo por la comunidad de montes de A Picoña ha quedado destruida tras el incendio del miércoles.
Marta Clavero
Nivel 2 de emergencia en el incendio de As Neves que cerca la A-52 y núcleos de Batalláns: «Es una situación muy crítica con dos frentes que amenazan casas»
También se activó la situación 2 de emergencia en Salceda, donde Defensa autorizó la intervención de la UME en el lugar de A Picoña, zona afectada. El fuego en As Neves afecta ya a más de 50 hectáreas de masa forestal y las llamas cercan los lugares de A Abelleira y de Portela, además de provocar «limitaciones» en el tráfico.
Lara Graña
La industria gallega pone coto al absentismo por convenio con pluses en el salario
Empresas asignan pagas adicionales o bonus anuales para reducir las faltas. También se fijan «compensaciones» para complementar los subsidios. La subida de sueldo, en el 3%
Vigo, una ciudad que busca la sombra
El termómetro marcaba ayer 34 grados en Vigo, pero la sensación térmica parecía ser aún más alta. Las calles se vacían en las horas centrales del día, los víandantes buscan dar su paseo a la sombra y las ventas de helados y ventiladores se disparan. Mientras la ciudad espera alcanzar los 37 grados hoy, la ola de calor ya deja huella en los hábitos de consumo y en la rutina diaria de quienes intentan escapar, como pueden, de un verano cada vez más sofocante.
El informe jurídico encargado por el Concello ratifica a Vigo como sede del Mundial 2030 pero desaconseja la vía judicial
«La renuncia de Málaga a ser sede de la Copa del Mundo debe suponer la correlativa e inmediata inclusión de Vigo en la lista de sedes». El Concello de Vigo ya tiene en su poder el informe jurídico encargado el 11 de abril para estudiar todas las opciones legales y éste se muestra tajante sobre las opciones de que Balaídos acoja partidos en el Mundial de fútbol de 2030.
