Cruz Roja acompaña a más de 4.400 niños y jóvenes de la provincia
Cruz Roja Juventud, en lo que va de año, ha movilizado a cerca de un centenar y voluntarios en la provincia y acompaña a más de 4.455 niños y jóvenes. Publica estos datos para reivindicar el papel transformador de los jóvenes en la sociedad con motivo del Día Internacional de la Juventud.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Segunda evacuación en helicóptero en 24 horas de un crucerista tras salir de Vigo
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Cena-baile de gala de la Peregrina en el Casino de Pontevedra: 17 jóvenes se «presentan en sociedad»
- El «Jura II» llegó ayer a la ría de Aldán
- El deterioro veranea en O Grove
- Una mujer muere en Vigo tras precipitarse desde un cuarto piso
- Poio denuncia a la tapería precintada en Combarro por romper los sellos y reabrir
- Evacuada de urgencia y en helicóptero una pasajera del «Disney Fantasy» tras partir de Vigo