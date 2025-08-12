Cruz Roja acompaña a más de 4.400 niños y jóvenes de la provincia

Cruz Roja Juventud, en lo que va de año, ha movilizado a cerca de un centenar y voluntarios en la provincia y acompaña a más de 4.455 niños y jóvenes. Publica estos datos para reivindicar el papel transformador de los jóvenes en la sociedad con motivo del Día Internacional de la Juventud.

