Cholo Fernández, el vigués que conquistó las montañas

A los doce años, en su barrio de Vigo, Cholo Fernández ya buscaba caminos desconocidos por los que perderse, en muchas ocasiones con destino al Galiñeiro, uno de los lugares que despertó su amor por la montaña. «Era algo que estaba en mí, una pasión por la naturaleza, especialmente la vertical, que me atrajo desde muy joven», recuerda.

Esa inclinación temprana lo llevó, con apenas 16 años, a unirse al Club Montañeiros Celtas, donde comenzó a escalar de forma sistemática, casi todos los fines de semana. Según confiesa, podía pasar un año entero quedándose en la ciudad solo uno o dos fines de semana. «La vida para mí empezaba cuando los viernes me marchaba al monte», resume.

Cholo Fernández en el Macizo Central Mont Blanc / Cedida

Rutas internacionales

Su progresión fue rápida, en 1963 ya escalaba en los Picos de Europa, en cumbres como la Peña Santa de Castilla; al año siguiente conoció el Pirineo y participó en la inauguración del Refugio de Góriz durante un campamento internacional. En 1965 afrontó en solitario el Mont Blanc, y al poco tiempo inició su aventura africana en Kenia. Después, llegarían expediciones a las cordilleras de Perú, el Kilimanjaro, las sierras de Irán o las grandes rutas alpinas de Francia, Suiza e Italia. «Cada montaña es una ilusión. No puedes querer más a una que a otra, como pasa con los hijos», dice. Y aunque admite que ha afrontado ascensiones peligrosas, nunca ha culpado a la montaña de los accidentes, ni siquiera de aquellos que costaron la vida a amigos cercanos. «La montaña es la que es, no tiene la culpa. Somos nosotros los que con nuestra ignorancia y excesivo orgullo provocamos el incidente», relata.

Hace 31 años, en 1994, tras la pérdida de un amigo en un accidente de montaña, Cholo tomó la decisión de dejar Vigo y su trabajo de fotógrafo litográfico para instalarse en Pena Trevinca, la cumbre más alta de Galicia con 2.127 metros. «Aquí vine por amor a la montaña, no por razones económicas», aclara. Su llegada coincidió con la apertura de O Trisquel, una casa de turismo rural que le sirvió de refugio y que él mismo bautizó. El nombre, inspirado en un símbolo solar de tres brazos, representa para él fuerza, energía y dinamismo sobre un plano espiritual. «El tres y el círculo significan cielo, espacio espiritual. Me pareció perfecto para este lugar». Aunque no es su fundador, desde siempre ha colaborado con la casa aportando su experiencia y conocimientos sobre la montaña y la naturaleza.

Escapar de la ciudad

Con el paso de los años, O Trisquel se convirtió en un punto de encuentro para quienes «buscaban escapar del exceso, el ruido y la prisa de la ciudad». Desde allí, y más tarde desde el Club de montañismo «Montañas de Trevinca» , fundado hace unos 18 años y formado por más de doscientos socios de toda Galicia, este ha liderado campañas que lograron frenar cuatro proyectos de parques eólicos, en 2001, 2005, 2008 y 2022. «Uno de ellos habría destruido el crestón del Hondo de Rancín, la única cresta alpina de Galicia», recuerda. El club que dirige se distingue por mantener el espíritu del montañismo tradicional. Sus actividades no incluyen carreras, pruebas de bicicleta o modalidades que puedan dañar el entorno.

Cholo en Pena Trevinca, en la actualidad / Cedida

De un viejo alpinista que conoció en los Alpes aprendió a tratar la naturaleza como a un ser vivo, primero hay que conocerla, después admirarla, y solo entonces se llega a amarla y a defenderla. Esa visión se convirtió en el eje de su vida. Para él, el montañismo no es una conquista, sino una aventura de conocimiento y superación personal. «Si no puedes llegar a la cima, te das la vuelta y lo intentas otra vez. Siempre con prudencia y respeto», expresa.

Hoy, con más de 70 años y más de seis décadas de aventuras, Cholo Fernández sigue recorriendo las cumbres, guiando a nuevos montañeros y transmitiendo su filosofía de respeto por el entorno. Desde Trevinca, su hogar, continúa defendiendo la biodiversidad y el carácter natural de la sierra. «Somos naturaleza. Practicarla y defenderla es nuestra obligación», afirma con la misma convicción que lo llevó, de niño, a adentrarse por senderos desconocidos en las afueras de Vigo.