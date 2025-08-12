El cementerio de Vigo considerado un museo al aire libre: «Rebosa de historia»

Los cementerios son un espacio diseñado para el recuerdo y la despedida. Sin embargo, lejos de ser un lugar sin vida, son un espacio que crece y evoluciona en la medida que lo hacen las ciudades en las que se encuentran. El escritor de terror e influencer, Nathan W. Albright, visita el cementerio vigués de Pereirópara mostrar su patrimonio: «Rebosa de historia».

Los camposantos ofrecen una perspectiva única de las ciudades, sirven como registro de su crecimiento y, además de albergar algunas de las figuras más relevantes en la historia de la localidad, reflejan el arte y los estilos arquitectónicos de las distintas épocas de la urbe.

A través de su cuenta de TikTok, Albright recorre distintos cementerios de España rescatando historias y piezas de arte que muchas veces son desconocidas hasta para los propios vecinos del lugar.

Vigueses ilustres en un museo al aire libre

El escritor comienza hablando de los orígenes de la necrópolis: «Se inauguró en 1898, respondiendo a las necesidades de una ciudad creciente en población y prosperidad». El proyecto fue llevado a cabo por el arquitecto Jenaro de la Fuente, artífice de otros edificios emblemáticos de la ciudad, como el Mercado de Bouzas o el edificio Pardo Labarta en la Puerta del Sol, y enterrado en ese mismo espacio.

Nada más entrar, el vídeo muestra «la escultura más famosa de todo el recinto: La Muerte acecha tras la doncella». Esta pieza del escultor gallego, Francisco Asorey, «representa a una joven sorprendida por la Muerte» y se levantó para la tumba de las hijas del fotógrafo y precursor del cine en Galicia, José Gil.

#vigogalicia #necroturismo #cementerios #cementeriosdelmundo ♬ Soft Piano Background Version 1 - makesound @nwalbright ▪️CEMENTERIO DE PEREIRÓ, VIGO▪️ 🌿 Descubrid conmigo el cementerio de Pereiró, en Vigo, ¡mucho más que un camposanto! Es un auténtico museo al aire libre, donde la historia y el arte se entrelazan. 👣 Paseemos juntos entre mausoleos modernistas y esculturas impactantes como "La Muerte acecha tras la doncella", maravillosa y desgarradora al mismo tiempo. Mostremos nuestros respetos a la escritora Concepción Arenal, a empresarios visionarios y a las víctimas de la Guerra Civil española. 🖤 Un reflejo vivo del pasado de Vigo... Un lugar lleno de anécdotas, belleza y memoria. ➖➖➖➖ #turismoespaña

Otro de los elementos que contribuye a la visión de Pereiró como un «museo al aire libre» es la capilla de la Virgen de los Dolores, un edificio de estilo neo gótico que «alberga los restos de José Elduayen», un importante político y financiero de la ciudad olívica.

Albright destaca que «los jardines están impecablemente mantenidos» y que «contiene un patrimonio escultórico y arquitectónico de un valor incalculable». En el vídeo, menciona que este espacio está considerado Bien Cultural protegido por la Xunta y el Plan General de Ordenación Municipal de Vigo.

Además, el creador de contenido destaca alguna de las figuras importantes que descansan en el camposanto, «como el benefactor José García Barbón o la escritora Concepción Arenal», así como los restos de 153 soldados que participaron en la Guerra de Cuba y Filipinas.

«Cada centímetro de este lugar rebosa de historia», asegura Albright. Para cerrar el vídeo, muestra el Jardín de la Memoria Histórica, en el que conviven tumbas de funcionarios nazis con las de víctimas de fusilamientos durante la Guerra Civil, «un lugar que invita a la reflexión y al deseo de que ciertos pasajes oscuros de la historia no vuelvan a repetirse».