El Celta jugaría en la Premier y en Vigo se pagaría en libras si la insólita teoría de este historiador fuese cierta

Desde que Gibraltar pasó a manos inglesas en 1713 tras el Tratado de Utrecht, todos los intentos por recuperar este enclave estratégico del Estrecho han sido inútiles. El debate soberanista hubiera sido mucho más extenso si hubiera prosperado una supuesta, insólita y desconocida proposición que habría realizado en 1938 el Gobierno de España a los ingleses durante la Guerra Civil, concretamente por el ministro de Defensa Nacional, el socialista Indalecio Prieto, quien estaría dispuesto a vender los puertos de Vigo, Cartagena y Mahón a los británicos a cambio de su apoyo en la guerra.

«El PSOE le quiso vender a Gran Bretaña varias colonias en España durante la guerra, que hubieran conformado cuatro 'Gibraltares'». Así de tajante se muestra Fernando Paz, un historiador que hace seis años fue cabeza de lista de Vox por Albacete y que el propio partido ultraderechista tuvo que cesar por la ola de críticas que suscitaron sus comentarios ofensivos hacia los homosexuales, xenófobos y sus teorías negacionistas.

En un vídeo que se está viralizando en redes sociales y que pertenece a una serie audiovisual incluida en el curso 'La Guerra Civil más allá del mito', en el que Paz pretende desmentir, según asegura, «una deliberada reinterpretación de nuestra historia», denunciando «mitos y falsificaciones que nos negamos a admitir», asegura que Vigo, en la actualidad podría haber sido una colonia inglesa.

Fernando Paz / @FernandoPazDice en 'X'

Tal y como lo cuenta en ese vídeo el propio Paz, de haberse llegado a ese extremo, la urbe olívica sería, hoy en día, una suerte de Gibraltar en la que la moneda de uso legal sería la libra, se hablaría un inglés quizá galleguizado, el té de las cinco sería una costumbre arraigada, y hasta el Celta podría estar jugando en la Premier League. Lo de conducir por la izquierda quizá no se diera, viendo que los ciudadanos del peñón optaron, en su momento, por manejar el volante por el carril de la derecha en sus calles y carreteras.

Ingleses y vigueses, compartiendo actividades sociales y deportivas. / FARO

El "Exiles" fue el mítico equipo del Cable Inglés de Vigo que, decían, enseñó a jugar al fútbol a los clubes olívicos de su tiempo. / FDV

Para sostener esa teoría, Paz alude al coronel Alberto Bayo Giraud, quien en su obra 'Mi desembarco en Mallorca', (México, 1944) desvelaba la intención de Indalecio Prieto de alcanzar este acuerdo con los ingleses, a cambio del respaldo del país que por aquel entonces reinaba Jorge VI, con Neville Chamberlain como Primer Ministro. La Repúbica pedía la implicación del entonces poderoso imperio británico en la guerra contra el bando nacional.

¿Vigo, colonia inglesa?

Lo que Bayo relata en esas memorias que, por la gravedad de su denuncia no vieron la luz hasta 1944, data de febrero del 38, cuando Indalecio Prieto manifestó lo siguiente al coronel Goddard y a su ayudante, Pearson, a través de Gisela, su secretaria-traductora: «El Gobierno está muy convencido de que esta guerra la tenemos perdida si Inglaterra nos ve con malos ojos» y les expuso una «proposición confidencial, cuya contestación espero con impaciencia».

Submarino U Boot 760A en el muelle de A Laxe en Vigo en 1943. / ARCHIVO FARO

«Si Inglaterra nos da el triunfo, España por mi mediación, entregará a Inglaterra las soberbias rías de Vigo, donde puede cobijarse la escuadra inglesa con holgura; la base naval de Cartagena, inexpugnable; y la soberbia base de Mahón, única en el Mediterráneo», dijo Prieto, según Bayo. En esa versión, el ministro afirmaría: «Con estos tres puntos, Inglaterra vería su poderío reforzado en el Mediterráneo y en el Atlántico, y España quedaría agradecida bajo la protección inglesa, sacudiéndose para siempre toda posibilidad de influencia rusa».

Indalecio Prieto y Alberto Bayo. / Imagen: Memoria Civil Baleares

La investigación de Aguilera

En su parlamento audiovisual, Paz apoya esa parte de la historia en unos documentos que habría hallado el también historiador Julius Ruíz, de la Universidad de Edimburgo. El experto escocés colaboró con el doctor y periodista español Manuel Aguilera, autor del libro 'El oro de Mussolinni' (editorial Arzalia), fruto de quince de años de ardua investigación y consulta de documentos históricos.

Portada de 'El oro de Mussolini', de Manuel Aguilera. / Ana Rodríguez

Apunta Aguilera que el único historiador que había investigado lo relatado por Bayo fue el inglés Burnett Bolloten. Este hispanista e historiador británico, especialista en la guerra civil española, localizó en 1948 a uno de los oficiales ingleses en la embajada de Lima. Le preguntó sobre el episodio relatado por el coronel, y la respuesta fue que era un asunto «confidencial». Le matizó que «el Ministerio de Exteriores británico es la única autoridad que puede confirmarlo».

La carta de Bolloten y la respuesta de Pearson desde Lima en 1948. / Bolloten Collection

El profesor de periodismo en Mallorca fue el que logró probar, finalmente, que, si bien las dos ciudades mediterráneas formaban parte de ese intento de acuerdo, Vigo no figuraba en esa propuesta, al menos en el informe, negro sobre blanco, que halló su colaborador Ruíz, quien le remitió una copia de todos los papeles de la Guerra Civil Española del Foreign Office: el 1 de marzo de 1938 el coronel Robert Goddard comunica por escrito al Gobierno británico que Indalecio Prieto «había ofrecido los puertos de Cartagena y Mahón en momentos de necesidad». Este informe militar confirmaría a medias la versión de Bayo, ya que el puerto vigués no es mencionado en el documento.

Eso no quiere decir que en un principio la urbe olívica no estuviese en la terna. Quizá después se cayera de la misma. No obstante, en aquel momento, la ciudad permanecía bajo el control del mando nacional lo que complicaría que Vigo fuese moneda de cambio entre España e Inglaterra.