CC OO pide dialogar sobre el impuesto a los visitantes

Comisiones Obreras pidió a los concellos de A Coruña, Santiago y Vigo dialogar sobre la tasa turística y criticó la exclusión sindical del debate, lo que «impide» que este sea equilibrado y limita la posibilidad de que la voz del personal del sector sea escuchada».

CC OO denuncia que, «mientras en la mayoría de los casos se consultó a las asociaciones empresariales del sector turístico y hostelero, no se dio la misma oportunidad a los sindicatos, representantes legítimos de las personas trabajadoras».