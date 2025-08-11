Zona Franca proyecta hasta un 60% de vivienda protegida en Julián Estévez

Vigo sigue «cosiendo» la trama urbana a lo largo de su frente litoral. Tras el inicio de obras del Barrio do Cura y con varios proyectos en marcha para el ámbito de Jacinto Benavente, la enntrada en vigor del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) fija otra de sus grandes actuaciones para otra de las parcelas aún sin edificar: la de la antigua fábrica de CHL y Campsa en Teis.

El documento que entrará en vigor el miércoles 27 de agosto establece dos planes parciales para el ámbito desde Julián Estévez y Guixar hasta Santa Tegra, en unos 73.000 metros cuadrados de superficie que equivaldrían a más de diez campos de fútbol. El primero de ellos (AR-SUNC 201) sería para la parcela ubicada justo por debajo del Colegio Santiago Apóstol hasta la rúa dos Foxos, destinando el 80% de sus 62.252 metros cuadrados a usos residenciales y el resto para comerciales.

En este ámbito destaca que el 60% de las nuevos pisos deberán tener algún tipo de protección pública, lo que supone duplicar el porcentaje previsto en la totalidad del PXOM. La edificabilidad permitirá 1,25 m²/m² y una altura máxima de hasta siete plantas, aunque podrá rebasarse en base a criterios de integración urbana, salvando así los más de 11 metros de desnivel entre la parte más próxima a las vías del tren y la más alejada. La segunda parcela a urbanizar (AR-SUNC 202) es la que está tras los últimos edificios levantados en Julián Estévez, a la altura del número 38. En este caso sus 11.204 metros cuadrados tendrán fines terciarios y la altura máxima se reducirá a cinco plantas, aunque también permitirá excepciones. De esta manera quedará completada la urbanización de la fachada marítima —aunque con las instalaciones portuarias por delante— desde A Guía hasta más allá de O Berbés.

«Estamos trabajando para crear la Junta de Compensación, una vez aprobado el Plan Xeral nos da un gran impulso», explica David Regades ante la opción de crear vivienda protegida dentro del nuevo modelo que proyecta el Consorcio de Zona Franca de Vigo a la imagen del usado en Barcelona. Éste pasaría por «vivienda de precio tasado en régimen de alquiler que facilite la emancipación de muchos jóvenes, pero también la llegada de talento», según el responsable de la entidad. Y es que a pesar de que «Vigo está de moda», el problema que afecta a miles de vecinos podría condicionar el crecimiento futuro.

«Tenemos que seguir generando vivienda y vivienda asequible para poder seguir creciendo, si no va a llegar un momento que dejemos de de atraer estos grandes proyectos» añadía el Delegado del Estado ante las nuevas inversiones previstas en el área. Entre ellas destacan la fábrica de chips de SPARC con Indra como socio principal, en la que ya trabajan en una segunda nave, o las ampliaciones de Porto do Molle o el PTL de Valladares.

Patrimonio a recuperar

La operación coge ritmo 22 años después de que Zona Franca adquiriera los terrenos de los antiguos depósitos de CLH por 4,8 millones de euros. El traslado de estas actividades a Puxeiros en los años noventa abrió la puerta a que esta zona se transformara en un nuevo barrio con un gran parque público, aunque la parálisis urbanística lo había frenado hasta hoy. Entre las actuaciones previstas destaca la recuperación de una zona verde «muy importante» como es la carballeira anexa a los Jesuitas. Pese a encontrarse en manos privadas actualmente, al ser Zona Franca la mayoría de la propiedad le otorga «la capacidad de ser tractora en el ámbito», según el propio delegado.

A su vez, el PXOM exige la recuperación de la «traza del núcleo histórico de Guixar», incluyendo las edificaciones de carácter industrial como la antigua fábrica de salazón de Julián Estévez o las fachadas marítimas tradicionales. A su vez, se deberá realizar un estudio acústico al ser una zona saturada en cuanto a ruidos por efectos del Puerto y la línea del ferrocarril. También deberán acometer una reordenación viaria de las calles hacia el resto del populoso barrio.

La de Guixar supone una de las grandes bolsas de suelo pendientes de urbanización a escasos minutos a pie del centro de la ciudad. Por características como el pasado industrial, dimensiones y ubicación también destacan los de La Artística y Alfageme en Bouzas o los de Jacinto Benavente, todos ellos con PERIs propios.