Valladares saborea su pulpo

La parroquia de Valladares vivió este domingo una de sus citas estrella con la 34ª edición de la Festa do Polbo. El evento celebrado en el Centro Sociocultural do Pedregal contó con precios populares para los socios de la asociación vecinal además de teatro infantil, actuaciones musicales, baile gallego, coral y una sesión DJ. Entre los participantes de la cita gastronómica, una de tantas durante el verano en el rural vigués, estuvieron el alcalde, Abel Caballero, y la edil y parlamentaria autonómica Elena Espinosa.