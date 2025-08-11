Los partidos lusos se unen para evitar el transbordo en el Tren Celta: «Con voluntad política y sentido común estaría resuelto»

«El mejor momento de la historia del ferrocarril en España» suma nuevas voces críticas, esta vez en Portugal. La obligatoriedad de hacer un transbordo entre Vigo y Oporto ante la antigüedad del material usado en el Tren Celta continúa levantando reacciones en el país vecino, donde a la ola de rechazo social se han unido los primeros partidos políticos. En ese sentido, socialistas, comunistas y verdes han señalado directamente al Gobierno de Luís Montenegro por la falta de inversión en transporte ferroviario, acusándolo de depreciar este servicio público usado por 120.000 personas el pasado año.

El más crítico con este desencuentro entre Renfe y Comboios de Portugal sobre quién debe costear la revisión de los «camellos» de la serie 592 ha sido el socialista José Carlos Barbosa, quien lo define como «un detalle técnico que, con voluntad política y sentido común, ya estaría resuelto». El diputado nacional por Oporto y ferroviario de formación ha señalado a la secretaria de Estado de Mobilidad, Cristina Pinto Dias, como responsable de esta gestión. «Es legítimo preguntarse si no existe una intención deliberada de dejar que la empresa quiebre, solo para que intervenga algún salvador privado», comentó en una publicación en sus redes sociales sobre la supresión.

Al mismo tiempo, el representante y experto en la materia señaló una solución ya estudiada por el exministro de Infraestruturas y actual líder de su partido, Pedro Nuno Santos. Ésta pasaría por la utilización de los trenes Arco que Comboios compró a Renfe en la pandemia y que ya ha recuperado tras modernizarlos. Para llegar a Vigo serían necesarias las locomotoras bitensión 252 que la operadora pública española tiene abandonadas y sin uso. «Solo falta la voluntad de garantizar un tren directo a Vigo sin mayores complicaciones operativas», añadía.

A su denuncia pública y la de decenas de ciudadanos anónimos se sumaron otros dos partidos de la oposición. El PCP del distrito de Oporto ha reclamado el «derecho a la movilidad, cohesión territorial y sostenibilidad» como valores a defender con este servicio. «No hay ferrocarril sin trenes», añadían al comunicar que ya han formulado dos preguntas en la sede parlamentaria al respecto.

Sus socios electorales de Os Verdes recordaron los efectos del cierre de la factoría de Sorefame en 2004 y los retrasos en la entrega de los nuevos convoyes fabricados por Stadler como causantes de esta situación para los viajeros.

Sin declaraciones desde España

Comboios de Portugal ya ha publicado en su página web una nota sobre estos cambios debido a «motivos operacionales» que se implantarán, según ha podido saber FARO, desde el lunes 18 de agosto. En esa jornada comenzarán a salir desde la estación de Oporto-Campanha trenes eléctricos de la serie UTE 2240 hasta Viana, donde se coordinará el encuentro con la 592 procedente de Vigo. Mientras tanto, Renfe no emite ningún aviso en su página web y ningún partido político o institución en el ámbito local, gallego o nacional se ha pronunciado al respecto