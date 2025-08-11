Tereza Tománkova rompe las reglas

Entre el sonido de las ruedas sobre el asfalto y el ambiente eléctrico que inunda Vigo cada agosto, este año hay una figura que llama la atención por su historia y su carácter pionero. Tereza Tománkova, una joven de la República Checa con Transtorno del Espectro Autista (TEA), se ha convertido en la única mujer que compite en la nueva disciplina de BMX adaptado en O Marisquiño. Y lo hace midiéndose de tú a tú con hombres, sin perder la sonrisa ni el espíritu competitivo. «En mi país el flatland es bastante popular, así que para mí es algo normal», explica con naturalidad. Allí, entrena sobre superficies planas y perfecciona trucos técnicos, pero en Vigo ha tenido que amoldarse. En el programa del festival no existe todavía una categoría adaptada de flatland, así que competirá en la estándar. Además se atreve con el en street, una modalidad que combina rampas, saltos y obstáculos urbanos.

Tománkova empezó en el BMX hace dos años: «Antes solo montaba en bicicleta para ir de un sitio a otro. Luego empecé con el flatland y me enganché». Su progreso ha sido meteórico, y su presencia en O Marisquiño marca un paso importante tanto para ella como para la visibilidad del deporte adaptado. Su llegada a Vigo no ha sido fácil: más de 20 horas de viaje desde la República Checa, con bicicleta y equipaje especial que tuvo que desmontar y volver a montar pieza a pieza. «Viajé en coche, tren, avión y, al final, taxi. Todo fue bien porque iba acompañada de un asistente, así que no tuve problemas en el aeropuerto», recuerda.

Participar en un festival tan multitudinario podría suponer un reto adicional para alguien con autismo, pero Tománkova lo afronta con serenidad: «Creo que ahora no me afecta, aunque en el hotel quizá sea diferente. Puede que tenga un momento difícil, un meltdown o un shutdown —crisis que sufren las personas con TEA—, pero aquí en el evento me siento bien».

Es su primera vez en O Marisquiño y también la primera en la que compite en BMX adaptado con hombres. Cuando le propusieron participar no lo dudó. «Me preguntaron si quería competir con ellos y dije ¿por qué no? Estoy aquí para disfrutar y dar lo mejor de mí». En las rampas de Vigo, Tománkova no solo está escribiendo su propia historia, sino también la del deporte que ama. Una historia que, como sus trucos, combina equilibrio, valentía y la determinación de no dejar que nada —ni el género, ni las barreras físicas o sociales— marque sus límites.