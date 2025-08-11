Profesores de Vigo ya recogen en acta todo lo que se acuerda en las tutorías

Las tutorías con los padres de los alumnos en los colegios son encuentros clave donde abordar no solo cuestiones académicas, sino también cuestiones personales y sociales de los chavales. Es una forma de colaboración directa entre los docentes y las propias familias. En los últimos tiempos, sin embargo, llega a haber fuertes tensiones en estas sesiones entre profesorado y la madre o el padre cuando por ejemplo estos no aceptan que el colegio haya percibido algún problema de actitud con sus hijos.

Precisamente, para evitarse problemas futuros, especialmente en caso de juicio, hay profesores de colegios de Vigo que han empezado a recoger en acta todo lo que se habla con los padres. Una docente del Alexandre Bóbeda traslada a este periódico que al ser un proceso que no está establecido por ley, cada uno lo maneja como considera oportuno. «Yo acostumbro a recoger todo en acta, anotar la información más relevante proporcionada a la familia, la que ellos me dan a mí y los acuerdos tomados. Y al acabar, la firma de las dos partes, que permite corroborar todo lo que se ha acordado y por tanto no hay posibilidad a malinterpretaciones», explica.

Esta práctica empieza a ser ya común en distintos centros educativos de Vigo precisamente «para curarse en salud, porque siempre hay padres que pueden tergiversar lo que se comenta en la tutoría». Hay que tener en cuenta que muchos casos llegan a Inspección de Educación, donde se determina por ejemplo si los profesores actuaron de forma correcta en la evaluación de un alumno concreto después de que sus padres elevasen una queja. Es ahí donde se enfrentan ambas versiones, y por eso los docentes ven necesario recoger en acta todo lo que se acuerde en las tutorías, para que no haya posibilidad de manipulación alguna.

Además, a la hora de tratar temas delicados en las reuniones con las familias, como problemas de conducta de los alumnos, acoso escolar o consumo de drogas, la mayoría de profesores piden que un compañero esté presente durante la sesión, normalmente alguien que forme parte del equipo directivo del centro. El objetivo precisamente de este refuerzo es que presten apoyo anímico al docente e intercedan si la conversación llega a tener momentos de tensión, y también para refrendar la postura del profesor.

La tutorización se ha convertido en una herramienta esencial en los centros educativos hasta el punto que empieza incluso antes del inicio del curso para conocer a los niños, saber con que nivel empiezan, si hay algún problema, detectar necesidades… Los profesores siempre recuerdan además que las tutorías no se establecen «por capricho», sino que son una herramienta básica en la educación y el desarrollo personal de los estudiantes, y por eso siempre defienden que no deben esperar a que los llamen del colegio o instituto, sino que sean los propios padres los que soliciten esa reunión.