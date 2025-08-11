Primera jornada de las tres con cortes en la VG-20 por obras de reparación
Civis está revisando las juntas de dilatación del viaducto a su paso por Navia
V. C.
Las semanas de menor tráfico del verano en el casco urbano siguen sumando obras de mantenimiento en las principales vías de Vigo. A los cierres de calles como Lepanto y Julián Estévez se ha sumado esta semana el del viaducto de la VG-20 a su paso por Navia.
Los trabajos de reparación se corresponden con las juntas de dilatación del paso superior sobre la rotonda que enlaza la rúa A Cañiza y el Segundo Cinturón hacia la salida de la ciudad. El corte comenzó este lunes a las 10 horas y se prolongará hasta la jornada del miércoles. La obra corre a cargo de la empresa Civis Global dentro del mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado.
De esta manera, los camiones que hacen el trayecto entre la factoría de Stellantis de Balaídos y el puerto de Bouzas no podrán circular de manera directa, ralentizando el tráfico en la zona.
