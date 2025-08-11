El PPdeG exige al Gobierno que rescate «de inmediato» la concesión de la AP-9

El Partido Popular reclamó ayer al Gobierno central que acuerde «de inmediato» el rescate de la AP-9, argumentando que es «la opción más beneficiosa para Galicia y la más razonable para las cuentas públicas». La formación política acaba de presentar una proposición no de ley en el Parlamento gallego tras el reciente dictamen de la Comisión Europea que considera ilegal la prórroga concedida por el Ejecutivo de José María Aznar en el año 2000, que impidió que terminase en 2023 alargándola hasta 2048. «Esta eventualidad podría representar una oportunidad para avanzar en el objetivo de lograr una AP-9 gallega libre de peajes», afirman ahora los populares.

Argumentan que el rescate de esta autopista estatal y la liberación de los peajes es la alternativa más ventajosa para el interés público, ya que, según los cálculos de la Xunta de Galicia, el coste de la compensación por el rescate de la carretera (unos 2.356 millones de euros) sería similar al coste de mantener el actual sistema de bonificaciones para los usuarios hasta el final de la concesión.

«La gestión de la Autopista do Atlántico por parte del Estado en los últimos años ha sido claramente perjudicial para el interés general y, en especial, para Galicia», destacó el portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular en el Parlamento gallego, Roberto Rodríguez, en referencia a los beneficios económicos de la concesionaria y al aumento de tarifas que han sufrido durante este tiempo los usuarios gallegos.