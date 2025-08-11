Policías y familiares evitan que una joven se lance desde la última planta de un edificio en Vigo

Como ya ocurriera el pasado viernes, la intervención de los agentes de la Policía Nacional y de la familia de la víctima evitó in extremis el suicidio de una joven que amenzaba con lanzarse por el hueco de la escalera desde la última planta de un edificio ubicado en la calle México.

Según ha informado el cuerpo policial, los agentes aprovecharon un descuido de la mujer para sujetarla, impidiendo así que se cayera por el hueco de la escalera, y ponerla a salvo.

Los hechos sucedieron en las últimas fechas, cuando los agentes, pertenecientes a la Brigada de Seguridad Ciudadana, recibieron un aviso por parte de la Sala CIMACC 091 en el que una mujer alertaba sobre la intención de su hija de tirarse por el hueco de la escalera.

Una vez en el lugar los agentes accedieron al interior del edificio, donde se encontraron con la joven agarrada a la barandilla y que amenazaba con arrojarse desde la última planta. Tras solicitar la presencia de su hermano, la mujer comenzó a dialogar con él y fue en ese momento en el que los agentes aprovecharon para acercarse a ella sin que se percatara de la maniobra.

Ante un descuido de la joven los policías lograron abalanzarse sobre ella y agarrarla por las piernas, mientras su hermano también trataba de sujetarla. Colgada en el vacío y antes de que se precipitara por el hueco, los agentes lograron volver a introducirla en las escaleras y ponerla a salvo.

Un agente resulto herido

Durante el rescate la joven comenzó a dar manotazos y patadas a los policías, al realizarle la maniobra de salvamento y en el momento de su contención, por lo que uno de los agentes resultó levemente herido en la boca y garganta.

Finalmente la mujer fue trasladada en una ambulancia medicalizada hasta el hospital para su valoración y el agente lesionado fue atendido in situ por el personal sanitario.