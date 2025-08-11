El pleno de Vigo aprueba más de 8 millones para facilitar el acceso a la vivienda

«Transformar toda a cidade». Es el objetivo que persigue el gobierno municipal una vez aprobada en el pleno la ampliación presupuestaria de 72 millones de euros con cargo a los remanentes, es decir, recursos disponibles. Así lo expuso el concejal de Facenda, Jaime Aneiros, que puso en valor la solvencia financiera en una sesión extraordinaria. Fue aprobada con los votos del grupo socialista y la abstención de los populares. Los ediles del BNG se abstuvieron.

Entre las inversiones incluidas en los 72 millones de la ampliación presupuestaria, destacan los más de 8 para desarrollar políticas municipales de vivienda, un ámbito que genera gran preocupación en la ciudad, donde el precio del alquiler subió más de un 65% en la última década. El equipo de Abel Caballero persigue facilitar el acceso a un hogar con la creación de una empresa pública de vivienda y ayudas para el alquiler y para la compra de pisos.

Se suman 3,9 para colegios, 15 millones para infraestructuras deportivas, 26,5 millones para obras de humanización en 350 calles y 10 para renovación de firmes. La incorporación de remanentes se destinará también a la mejora de instalaciones municipales, como el edificio del Concello, la Casa da Xuventude, los bajos del Auditorio Mar de Vigo o el mercado de Teis, entre otras.

Aneiros lamentó que el Partido Popular «deixou máis de 100 millóns de euros de débeda» cuando gobernó la urbe. «Falar de vivenda e poñer como exemplo Navia... manda truco. Despois de 20 anos, a Xunta empeza a construír algo de vivenda nesta cidade», criticó el concejal antes de lamentar que el BNG «empéñase no relato que só lle compran os seus, o 11% que votou» a este partido en las elecciones municipales. «Nós gobernamos para o 100% dos cidadáns. E unha cousa é non darlle a razón á oposición, que é democrático, e outra non escoitala», anotó.

Críticas de la oposición

El portavoz del grupo municipal socialista, Carlos López Font, subrayó que la ampliación presupuestaria es el reflejo de la forma de gobernar del alcalde, «para toda la ciudad, identificando las prioridades que la ciudadanía le traslada», y ensalzó la transformación registrada en Vigo desde 2007, cuando llegó Caballero a la Praza do Rei —con el BNG—.

El grupo popular criticó al alcalde por oponerse a su propuesta de destinar 60 millones de euros de fondos municipales a facilitar el acceso a la vivienda en la ciudad. «No valora la vivienda como una prioridad, sino como un titular electoral», esgrimió la concejala Patricia García.

El BNG denunció que «os remanentes non son aforro», sino el resultado de la «falla de xestión» do Concello. Propuso un voto particular —fue rechazado— para «suprimir partidas arbitrarias», como «os 215.000 euros para desaloxar á Favec ou os 635.000 en subvencións á Igrexa católica», y dedicar 37 millones más a vivienda, barrios y servicios sociales.

El foro socioeducativo As Ninguéns indicó que «todo o que baixe de 50 vivendas habitables e confortables en réxime de aluguer social é insuficiente».