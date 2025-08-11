Una patente viguesa mejora un 89% el confort térmico de las sombrillas

La necesidad agudiza el ingenio y ante las cada vez más frecuentes y elevadas olas de calor, la tecnología también pide su sitio. Y aquellas empresas que logran reducir el impacto de las altas temperaturas logran hacer su agosto particular, valga la redundancia. Es el caso de la viguesa ISINAC, que este verano ha lanzado una patente de una sombrilla que, según los primeros indicios, mejora hasta un 89% el confort térmico en terrazas y otros espacios públicos.

La ABSORBRELLA, nombre con el que han bautizado este ingenio, ha sido especialmente diseñada para los barrios turísticos o áreas de ocio y restauración en zonas residenciales. El sistema diseñado íntegramente en Galicia se integra dentro de las propias pérgolas, carpas y toldos que ya están situados y logra actuar como «una escoba» para recoger el sonido y el calor.

Por el momento ya ha sido testado con éxito en espacios como Las Ramblas de Barcelona y varios puntos de Valencia, Sevilla o Málaga. Y no se descarta que a corto plazo llegue a otras latitudes ante el cambio climático y el aumento de temperaturas que también se vive en Vigo y las Rías Baixas.

Vista interior con detalle de la pérgola / FdV

«El beneficio es triple», explican desde la empresa, ya que «los clientes disfrutan de un entorno más agradable, los vecinos pueden descansar sin ruidos y la hostelería ve reducido su consumo energético en estufas y climatizadores». Esto podría abrir la puerta a una ampliación horaria también para la restauración en la calle o la celebración de eventos musicales en vivo, hasta ahora bastante señalados por algunos vecinos.

La patente también busca solucionar otra de las molestias asociadas a este tipo de espacios: el ruido. Según los exámenes realizados ha logrado un «100% de absorción acústica» en su interior —lo que permite que no se repliquen las conversaciones más allá del local— y una insonorización de 13 decibelios, clave para pasar por ejemplo de niveles «molestos» a «soportables» según las distintas clasificaciones internacionales.

Desde ISINAC reivindican que ya ha sido probada y validada por «laboratorios acústicos de prestigioso en Europa» como AITEX, Tecnalia, INOUS y T Ingeniamos. En el plano estético, apuntan que puede personalizarse en más de 100 soluciones con diferentes colores, formas y dimensiones. Está fabricado en ILUCS (poliéster) e IZZER (lana vegetal), ambos totalmente ignífugos.

Trayectoria consolidada

La empresa tiene su sede central y factoría en el corazón de Lavadores, en la avenida de Ramón Nieto, y ya ha cosechado algunos reconocimientos. Su fundador Bernardo Diéguez fue nominado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Vigo en 2017 dentro de la categoría de «Catálogos para empresas» por parte de emprendedores.

Dos años después, Zona Franca de Vigo los incluía en la tercera edición de Vía Exterior, el programa de internacionalización de pymes que el Consorcio ofrece con planes de formación y tutorización, así como contactos con inversores y entidades financieras para propulsar en terceros países la venta de sus productos. En aquella edición también figuraban empresas como Biopranaworld, que este año ha sido incluida entre las 100 startups más innovadoras del país.