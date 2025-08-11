La niebla chafa la panorámica de la ría de Vigo a los pasajeros del «Sky Princess»

Una espesa niebla dio la bienvenida en la mañana de este lunes al mega crucero Sky Princess, que arribó con 4.149 pasajeros de los que un 86% eran de nacionalidad británica, completando el aforo estadounidenses y australianos según informó la agencia marítima Antares.

El pasaje disfrutó en Vigo de la primera parada de un crucero al Mediterráneo de dos semanas de duración, en el que también visitarán Barcelona, Toulon, Livorno, Civitavecchia y Alghero, en Sicilia.

Durante las horas de escala, la mayoría del pasaje paseó las calles más céntricas de la ciudad, aunque también los hubo que se desplazaron en autocar en excursiones organizadas a Santiago, Baiona y Pontevedra, además de un recorrido panorámico de la ciudad con paradas en O Castro y Pazo de Castrelos, e incluso una excursión marítima a las islas Cíes según anuncia la armadora en su página web.

El Sky Princess volverá a Vigo el próximo 1 de setiembre y en otras cuatro ocasiones antes de que finalice el año.