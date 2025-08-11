La niebla chafa la panorámica de la ría de Vigo a los pasajeros del «Sky Princess»
El crucero realiza en el puerto olívico la primera parada de una travesía por el Mediterráneo
Una espesa niebla dio la bienvenida en la mañana de este lunes al mega crucero Sky Princess, que arribó con 4.149 pasajeros de los que un 86% eran de nacionalidad británica, completando el aforo estadounidenses y australianos según informó la agencia marítima Antares.
El pasaje disfrutó en Vigo de la primera parada de un crucero al Mediterráneo de dos semanas de duración, en el que también visitarán Barcelona, Toulon, Livorno, Civitavecchia y Alghero, en Sicilia.
Durante las horas de escala, la mayoría del pasaje paseó las calles más céntricas de la ciudad, aunque también los hubo que se desplazaron en autocar en excursiones organizadas a Santiago, Baiona y Pontevedra, además de un recorrido panorámico de la ciudad con paradas en O Castro y Pazo de Castrelos, e incluso una excursión marítima a las islas Cíes según anuncia la armadora en su página web.
El Sky Princess volverá a Vigo el próximo 1 de setiembre y en otras cuatro ocasiones antes de que finalice el año.
- Segunda evacuación en helicóptero en 24 horas de un crucerista tras salir de Vigo
- Cena-baile de gala de la Peregrina en el Casino de Pontevedra: 17 jóvenes se «presentan en sociedad»
- El «Jura II» llegó ayer a la ría de Aldán
- El deterioro veranea en O Grove
- Una mujer muere en Vigo tras precipitarse desde un cuarto piso
- Poio denuncia a la tapería precintada en Combarro por romper los sellos y reabrir
- Evacuada de urgencia y en helicóptero una pasajera del «Disney Fantasy» tras partir de Vigo
- Las tres mejores playas de Galicia para ver el mar de ardora este fin de semana según Viajar