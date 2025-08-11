El mirador de Vigo más espectacular de Galicia para ver la lluvia de estrellas de las Perseidas en agosto

Con el mes de agosto vuelve uno de los eventos más esperados del año: las Perseidas. Esta lluvia de meteoros tendrá su momento álgido esta semana, durante la noche del 12 al 13 de agosto y son muchos los que se pregunta dónde poder verlas en Vigo.

Las Perseidas o 'Lágrimas de San Lorenzo', por su cercanía con la festividad del santo el 10 de agosto, son un fenómeno que se repite cada año en el que el cielo se llena de estrellas fugaces. Pero estas 'estrellas' no son tales, se trata de pequeñas piedrecitas que atraviesan la atmósfera y se incendian hasta desintegrarse creando todo un espectáculo visual para los observadores terrestres.

Desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN) recuerdan que «es preferible observar desde un lugar que tenga pocos obstáculos para la vista (como edificios, árboles o montañas), y no utilizar instrumentos ópticos que nos limiten el campo de visión». Con esto en mente, los vigueses cuentan con unos cuantos lugares desde los que presenciar la lluvia de meteoros.

El mejor sitio para ver las Perseidas en Vigo

A menos de 30 minutos del centro de Vigo tenemos el Monte Do Galiñeiro, una de las opciones favoritas de los aficionados a la Astronomía. Tanto por su altura (711 metros), como por su distancia respecto a la ciudad, este monte es la opción ideal para tumbarse, dejar que la vista se acostumbre a la oscuridad y maravillarse con el espectáculo celeste.

Aunque el momento de mayor actividad sea la noche del 12 al 13, no debes preocuparte por no poder verlo ese día. Se trata de un fenómeno que suele presentar picos de actividad en los días anteriores y posteriores a ese momento álgido.

Otras zonas cercanas a la ciudad que ofrecen un buen lugar para ver las Perseidas son el parque forestal del Monte Vixiador, en Candeán, o el Monte Alba. En zonas aledañas como Nigrán, una buena opción es el Castro de Chandebrito, y algo más lejos de la comarca, el Alto de Montouto, en Fontefría.

¿Cuál es su origen?

Los cometas, según describen sus órbitas alrededor del Sol, van arrojando al espacio un reguero de gases, polvo y escombros (materiales rocosos) que permanece en una órbita muy similar a la del cometa progenitor, explica el IGN.

«Cada cometa va formando así un anillo en el que se encuentran distribuidos numerosos fragmentos cometarios. Cuando la Tierra, en su movimiento en torno al Sol, encuentra uno de estos anillos, algunos de los fragmentos rocosos (meteoroides) son atrapados por su campo gravitatorio y caen a gran velocidad a través de la atmósfera, formando una lluvia de meteoros. La fricción con los gases atmosféricos calcina y vaporiza los meteoros que aparecen brillantes durante una fracción de segundo formando lo que popularmente denominamos estrellas fugaces. No se trata, por tanto, de una estrella, sino de una partícula de polvo incandescente», señala el IGN en su página web.

La altura a la que un meteoro se hace brillante depende de la velocidad de penetración en la atmósfera, pero suele estar en torno a los 100 kilómetros. Sin embargo, el alto brillo y la gran velocidad transversal de algunos meteoros ocasionan un efecto espectacular, causando la ilusión en el observador de que están muy próximos.

Los meteoroides de masa menor al kilogramo se calcinan completamente en la atmósfera, pero los mayores y más densos (de consistencia rocosa o metálica), forman meteoritos: restos calcinados que caen sobre el suelo.

El cometa responsable de esta lluvia de estrellas

Por tanto, hay un cometa responsable de las Lágrimas de San Lorenzo. Cada año, a principios de agosto nuestro planeta cruza la órbita del cometa 109P/Swift-Tuttle, que tiene un período de 133 años y que pasó cerca del Sol por última vez en 1992. Esta órbita está llena de partículas pequeñas, como granos de arena o menores, que han sido liberadas por el cometa en sus pasos anteriores. Cuando una de estas partículas, que formaron en su día la cola del cometa, entra en la atmósfera terrestre a gran velocidad, la fricción la calienta hasta vaporizarla a gran altura.

El cometa que causa la lluvia de meteoros. / Agencias

La correspondiente lluvia de meteoros parece tener un único centro de origen, un punto del que parecen surgir todas las estrellas fugaces. Ese punto se denomina "radiante" y su localización se utiliza para nombrar a la lluvia de estrellas. Así pues, las perseidas tienen su radiante en la constelación de Perseo.

Aunque las perseidas parecen venir de la constelación de Perseo (de ahí su nombre), se pueden ver en cualquier parte del cielo. Conviene dirigir la mirada hacia las zonas más oscuras, en la dirección opuesta a la posición de la Luna si la observación se realiza cuando esta esté presente. Lo más cómodo es tumbarse y esperar a que la vista se acostumbre a la oscuridad.

El número de meteoros observables por hora es muy variable. En un sitio bien oscuro y con el radiante alto sobre el horizonte puede superar el centenar. Sin embargo, el número de meteoros observados por hora puede variar muy rápidamente según varía la densidad de fragmentos en la estela del cometa, por ello las predicciones concretas sobre número específico de meteoros dependiendo del día y la hora son difíciles de realizar y suelen estar afectadas de una incertidumbre alta.