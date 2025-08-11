Le pega a su pareja en plena calle y la hija acaba llamando a la policía en Vigo
El padre, que fue encontrado por los agentes tras esconderse en el rellano de su edificio, fue detenido tras golpear en la mano a la mujer y hurtarle el móvil
E. P.
Un hombre, de Bolivia y 47 años de edad, fue detenido en la madrugada del pasado sábado en Vigo tras supuestamente golpear a su pareja y hurtarle el móvil.
Tal como informa la Policía Local en un comunicado, los hechos ocurrieron sobre las 01.20 horas en la calle Conde de Torrecedeira, donde una persona alertaba de una presunta agresión de un varón a una mujer.
Una vez en el punto, la supuesta víctima explicó que estaba paseando con su pareja cuando se inició una discusión, de la que fue testigo su hija de 17 años de edad.
En un momento dado, el hombre habría comenzado a ponerse agresivo, cogiendo la mujer el móvil para llamar a la Policía, recibiendo un golpe en la mano que hizo que su terminal cayese al suelo.
En ese instante, fue la menor la que realizó la llamada, huyendo el varón al portal de la vivienda. Por esto, los agentes accedieron al piso, no hallándolo allí, encontrándolo finalmente en el rellano escondido. Así, fue detenido como presunto autor de un delito de violencia de género.
- Segunda evacuación en helicóptero en 24 horas de un crucerista tras salir de Vigo
- Cena-baile de gala de la Peregrina en el Casino de Pontevedra: 17 jóvenes se «presentan en sociedad»
- El «Jura II» llegó ayer a la ría de Aldán
- El deterioro veranea en O Grove
- Una mujer muere en Vigo tras precipitarse desde un cuarto piso
- Poio denuncia a la tapería precintada en Combarro por romper los sellos y reabrir
- Evacuada de urgencia y en helicóptero una pasajera del «Disney Fantasy» tras partir de Vigo
- Las tres mejores playas de Galicia para ver el mar de ardora este fin de semana según Viajar