Influencers y «gepetos» en la ría

Este fin de semana, Peldanyos y otros influencers desembarcaron en Vigo para vivir el Marisquiño, pero nadie esperaba que la verdadera sorpresa llegaría de la mano de un guía turístico local durante la travesía a San Simón.

Marisquiño: un festival con sabor a mar

La cita urbana más importante del verano gallego no solo los llevó a presenciar trucos de skate o BMX, sino también a sumergirse en la cultura marinera de la ciudad. Y lo hicieron a bordo de la goleta «Evangelina Uno», una joya flotante construida en 1912, en una travesía organizada por la naviera Bluscus hacia la mítica isla de San Simón.

La «sorpresa» en medio de la ría

Entre leyendas de piratas, historias y bocados de mejillones recién sacados de la batea, el guía lanzó una confesión que sorprendió a todos. La hiperconectividad ha hecho que turistas lleguen armados con ChatGPT, para que esta inteligencia artificial les revele las historias y mitos del lugar para luego fardar como expertos y rebatir frente a los propios guías turísticos.

Entre risas, Peldanyos decidió acuñar un nombre para este curioso grupo de gente, «gepetos», en alusión a su inseparable relación con el asistente virtual.

Vigo, mar, influencers y tecnología: una mezcla que obliga al turismo tradicional a reinventarse, pero que también abre la puerta a experiencias más participativas.

Una clase en el mar

Estos creadores, que suman millones de seguidores, no se limitaron a grabar stories y vídeos. Durante su visita aprendieron sobre el rendimiento de la ría, desde el funcionamiento y cultivo de las bateas hasta el proceso de envasado de los productos. A través de sus millones de seguidores, lanzaron un mensaje claro: Vigo vibra al ritmo del mar, su gente y cultura.

Influencers este fin de semana visitando una de las bateas / Cedida

Sergio Bolaños, alias Peldanyos, lo resumía con humor en el inicio de uno de sus vídeos: «Vengo menos a Galicia de lo que me gustaría». Su estilo fresco y gastronómico, que le ha valido 3,7 millones de seguidores en TikTok, encajó a la perfección con una experiencia que mezcla tradición, sabor y mar abierto en nuestra ría.

Turismo, tecnología y tradición

Para Pablo Mariño, colaborador de Bluscus y guía de los influencers, la clave está en equilibrar tecnología y tradición: «Nosotros no queremos que esto se masifique, damos una información correcta, consultada por los organismos oficiales y después de la forma más cercana y más personalizada posible».

Estos creadores de contenido, con millones de seguidores en diferentes redes sociales se presenta como un altavoz social para conectar con jóvenes y no tan jóvenes. Su poder de influencia se convierte en una herramienta para promover un turismo sostenible, responsable y amable.