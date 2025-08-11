El equipo que vela por la salud de O Marisquiño

En un evento que reúne a miles de personas y a algunos de los mejores riders de skate, BMX y disciplinas urbanas, la adrenalina no es el único ingrediente que debe estar presente. Detrás de cada salto y pirueta, existe un dispositivo médico preparado para actuar en segundos. Alejandro García, uno de los médicos que forman parte del equipo sanitario de O Marisquiño, lo resume así: «La labor en este evento es más bien preventiva».

El operativo está formado por varias ambulancias —tanto básicas como una unidad de soporte vital avanzado— distribuidas estratégicamente por el recinto. En la avanzada trabajan un enfermero, el propio médico y un técnico de emergencias; las unidades básicas, destinadas a traslados y atenciones menores, cuentan con dos técnicos cada una. «Las lesiones graves las atenderíamos aquí primero, y luego al hospital si hiciera falta. Las leves las tratamos directamente aquí, como si fuera un hospital de campaña», explica García.

Por experiencia, García sabe que no todas las disciplinas implican el mismo riesgo: «BMX es probablemente la más peligrosa», afirma, señalando que es donde suelen producirse las peores caídas. Aun así, la mayoría de incidentes se resuelven sin gravedad. El médico recuerda un caso aislado del año pasado: una caída con una probable fractura de costilla que, tras una radiografía, quedó en un fuerte golpe.

El enfermero Óscar Nieto, que en la pasada edición cubrió la zona del descenso urbano, coincide en que lo importante es la prevención y la capacidad de respuesta: «O primeiro estiven só arriba no descenso pola cidade e pouco podo dicir, afortunadamente non houbo nada grave, algunha ferida que outra, algunha caída, algún rascazo e pouco máis».

Nieto detalla que, tanto entonces como ahora, la plantilla está dimensionada para actuar de forma inmediata si se produce una emergencia. «Hoxe somos médico e enfermeiro, vai chegar outro equipo médico despois á tarde, e técnicos debemos de ser oito. Despois á tarde reforzamos con outro equipo médico, outra enfermeira. É para cubrir o que poida pasar, que esperemos que sexa nada e que todo o mundo o pase ben».

La cobertura es completa y constante. Con un equipo sanitario distribuido por todo el recinto y refuerzos a lo largo de la jornada, el objetivo es claro: que el público y los participantes puedan disfrutar con seguridad.

En palabras de García, la mejor noticia es cuando apenas hay trabajo: «Afortunadamente no hubo nada grave. Que todo el mundo lo pase bien, y a disfrutar».