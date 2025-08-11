En Directo
DIRECTO VIGO
Últimas noticias hoy en directo de Vigo
Toda la información de la ciudad y su área, minuto a minuto
Toda la información de Vigo en un mismo lugar. Mantente informado de las noticias y la última hora de la actualidad de la ciudad y su área, en directo.
Carlos Ponce
Profesores de Vigo ya recogen en acta todo lo que se acuerda en las tutorías
Dejan constancia de lo que se habla con los padres y ambas partes firman el documento para «curarse en salud». Un directivo está presente en reuniones por asuntos delicados.
Evacuada de urgencia y en helicóptero una pasajera del «Disney Fantasy» tras partir de Vigo
La tarde ayer partía de Vigo el crucero Disney Fantasy tras hacer escala en la ciudad. Poco después, cuando navegaba a la altura de Porto do Son, tuvo que desembarcar de urgencia a una de sus pasajeras, que fue evacuada en un helicóptero de Salvamento Marítimo a un centro hospitalario.
Lara R. Mira
Salceda y As Neves temen volver al infierno de 2017
Ocho años atrás, tanto en Salceda como en As Neves, el fuego se apoderaba del terreno sin piedad. La labor de repoblación llevada a cabo por la comunidad de montes de A Picoña ha quedado destruida tras el incendio del miércoles.
Marta Clavero
Nivel 2 de emergencia en el incendio de As Neves que cerca la A-52 y núcleos de Batalláns: «Es una situación muy crítica con dos frentes que amenazan casas»
También se activó la situación 2 de emergencia en Salceda, donde Defensa autorizó la intervención de la UME en el lugar de A Picoña, zona afectada. El fuego en As Neves afecta ya a más de 50 hectáreas de masa forestal y las llamas cercan los lugares de A Abelleira y de Portela, además de provocar «limitaciones» en el tráfico.
Lara Graña
Redactora jefe
La industria gallega pone coto al absentismo por convenio con pluses en el salario
Empresas asignan pagas adicionales o bonus anuales para reducir las faltas. También se fijan «compensaciones» para complementar los subsidios. La subida de sueldo, en el 3%
Vigo, una ciudad que busca la sombra
El termómetro marcaba ayer 34 grados en Vigo, pero la sensación térmica parecía ser aún más alta. Las calles se vacían en las horas centrales del día, los víandantes buscan dar su paseo a la sombra y las ventas de helados y ventiladores se disparan. Mientras la ciudad espera alcanzar los 37 grados hoy, la ola de calor ya deja huella en los hábitos de consumo y en la rutina diaria de quienes intentan escapar, como pueden, de un verano cada vez más sofocante.
El informe jurídico encargado por el Concello ratifica a Vigo como sede del Mundial 2030 pero desaconseja la vía judicial
«La renuncia de Málaga a ser sede de la Copa del Mundo debe suponer la correlativa e inmediata inclusión de Vigo en la lista de sedes». El Concello de Vigo ya tiene en su poder el informe jurídico encargado el 11 de abril para estudiar todas las opciones legales y éste se muestra tajante sobre las opciones de que Balaídos acoja partidos en el Mundial de fútbol de 2030.
Alberto Leyenda
Noche ecuatorial en Vigo: el termómetro no baja de los 25 grados
La ola de calor que desde este domingo afecta a la península ibérica, y de la que no se libra Galicia, se sufre de día, pero también de noche. Esta madrugada el termómetro apenas ha bajado de los 25 grados en el centro Vigo y en algunos puntos del área las mínimas han sido incluso más elevadas. Esto es, esta ha sido una noche tórrida o ecuatorial, que son aquellas en las que el mercurio no desciende de los citados 25 grados Celsius, mientras que en las tropicales el listón se sitúa en los 20º.
Pablo Galán
La fe por el Cristo vence a los elementos
Una marea humana recorre las calles viguesas para manifestar su devoción por el Santísimo pese a la temperatura tórrida. El obispo alza la voz contra las «guerras inxustas» y los «ladróns e corruptos».
Alberto Leyenda
La Aemet sitúa en alerta naranja a las Rías Baixas por «riesgo importante» a causa del calor
La ola de calor que ayer anunció la Aemet para toda la península ibérica empieza a tener su traducción en los mapas de alertas meteorológicas de Galicia. Para el día en que llegará la masa de aire africano, el domingo, se ha activado ya un aviso naranja para las Rías Baixas y la cuenca del Miño en Pontevedra. La Agencia Estatal de Meteorología advierte de «riesgo importante» por temperaturas de hasta 37 grados en esas zonas entre las 13:00 y las 21:00.
- El «Jura II» llegó ayer a la ría de Aldán
- El deterioro veranea en O Grove
- Poio denuncia a la tapería precintada en Combarro por romper los sellos y reabrir
- Evacuada de urgencia y en helicóptero una pasajera del «Disney Fantasy» tras partir de Vigo
- Las tres mejores playas de Galicia para ver el mar de ardora este fin de semana según Viajar
- Davila 08/08/2025
- Cuatro heridos en un aparatoso accidente con tres coches implicados en Cangas
- Una mujer muere en Vigo tras precipitarse desde un cuarto piso