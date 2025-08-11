Detenidos dos vigueses tras intentar robar en el chiringuito de la playa de O Vao con una radial
La Policía Local los interceptó en la avenida de Samil mientras trataban de escapar en furgoneta
E. P.
Dos hombres, de Vigo y de 41 y 38 años de edad, fueron detenidos en la madrugada del pasado viernes tras supuestamente intentar robar en el chiringuito de la playa de O Vao.
Según informa la Policía Local en un comunicado, los hechos ocurrieron sobre las 05.10 horas y fueron vecinos de la zona los que alertaron al escuchar el ruido de una radial debido a que dos individuos estaban tratando de romper el candado de acceso al chiringuito de O Vao.
Una vez en el punto, los agentes comprobaron que el candado había sido violentado y observaron una furgoneta, con dos individuos en su interior, que dio un volantazo brusco al percatarse de la presencia policial.
Así, el vehículo fue interceptado en la avenida de Samil, localizando dentro una radial todavía caliente. Por ello, fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.
