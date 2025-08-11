El centro de salud de Rosalía de Castro se queda sin matrona y aplaza medio año las citas

El verano siempre es una época difícil en Atención Primaria. Es la época de vacaciones de los profesionales sanitarios y del resto de personal, y en muchas ocasiones no se cubren esas ausencias. Por eso se retrasan citas y muchos pacientes deciden ir por urgencias. Es lo que está sucediendo por ejemplo en el centro de salud Rosalía de Castro-Beiramar, uno de los que tienen adscrita una mayor población en Vigo.

En este caso, concretamente, la matrona está de baja y no se ha encontrado sustituta. Fuentes oficiales del Sergas defienden que se hará «en cuanto exista un profesional disponible», algo que de momento no ha sucedido. La situación está afectando, y de qué forma, a las mujeres que son atendidas en ese centro de salud. Entre ellas está Cristina Torre, que el 17 de junio recibió la notificación de que le retrasaban la cita para una citología y revisión general con la matrona para el 30 de noviembre, es decir, cinco meses después. «Me parece increíble que esté sucediendo algo así», lamenta la afectada.

Hay que tener en cuenta que las matronas se encargan también de los controles de embarazo y posparto, por lo que juegan un papel fundamental en los centros de salud de Vigo. Según apuntan fuentes del ambulatorio de Rosalía de Castro-Beiramar, en la actualidad se están encargando los propios médicos de familia de estas funciones pese a que en muchos casos llevan años sin hacerlas. Una facultativa del centro reconoce que están preparados para atender a las gestantes pese a que lleven mucho tiempo sin ejercer esa función.

«Me parece increíble que pase algo así: tenía cita en junio y me la aplazaron para el 30 de noviembre» Cristina Torre — Paciente afectada

El problema es que al derivar las citas de control del embarazo a los médicos de familia del centro de salud, sus agendas se sobrecargan todavía más en una época de mínimos como es el verano. «La atención sanitaria está garantizada gracias al esfuerzo de otros profesionales médicos que están incluyendo en sus agendas a estas pacientes y mediante la prolongación de jornada», apunta el Sergas, que reconoce que las citas que se están aplazando son «no urgentes» y se debe en todo caso a la «imposibilidad» de cubrir esa plaza.

Proceso

Cumplidos los tres primeros meses de un embarazo, combinando los resultados de varias pruebas y algunos datos de la madre, en el Servicio de Obstetricia estiman si se trata de una gestación de alto, medio o bajo riesgo. Las últimas representan entre el 80 y el 85% de los casos y, desde hace dos años, las matronas de los centros de salud del área sanitaria de Vigo son las responsables de su seguimiento.

Hasta entonces, el control de estos embarazos se realizaba de forma compartida entre el hospital y los centros de salud ya que, entre otras cuestiones, las matronas no podían solicitar ecografías ni consultas con Obstetricia. En el mes de febrero de 2023 comenzó la implantación paulatina de un programa que permite a estas enfermeras especialistas gestionar la solicitud de todas las pruebas necesarias en un embarazo normal, así como citas hospitalarias. También recogen toda la información de la paciente en el mismo espacio de la historia clínica en el que lo hace el servicio de Obstetricia del hospital Álvaro Cunqueiro, compartiéndola así de una forma más cómoda.

Cuando una mujer comunica su embarazo en el centro de salud, le deben dar una cita en menos de 10 días con la matrona. En esa primera consulta, la profesional recabará la información pertinente, datará la gestación, evaluará riesgos, dará los primeros consejos –alimentación, hábitos saludables...–, solicitará pruebas analíticas, la primera ecografía y el cribado del riesgo y gestionará las citas con Odontología, así como la segunda prenatal en el centro de salud.