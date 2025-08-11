As Ninguéns pide recuperar las viviendas de los colegios

El foro socioeducativo de As Ninguéns aprovechará la votación de hoy en el pleno extraordinario municipal para trasladar sus alegaciones y objeciones al plan de choque propuesto por el Concello de Vigo en materia de vivienda. El colectivo asegura que «es un paso importante, pero no suficiente» para solucionar la crisis residencial que padece la ciudad.

Entre las medidas propuestas destacan un acuerdo «de urgencia» con la Xunta para restaurar las viviendas vacías y abandonadas de los colegios públicos en la urbe, así como las de los antiguos funcionarios de prisiones o que el 100 de las viviendas del Consorcio Casco Velo sean en régimen de alquiler social. Además de solicitar una reunión con la concelleira de Urbanismo urgen un dispositivo residencial de 50 nuevas plazas para personas sin hogar con «habitaciones individuales, admitiendo mascotas y con inclusión en el barrio».